悅讀書房／絲綢之路 翻轉西方視角的全新世界史
聯合晚報最新一期「悅讀書房」今天出刊，「好書上線」專欄推薦彼德．梵科潘的《絲綢之路》 （聯經出版）。
牛津大學高級研究員梵科潘十餘歲時，就不滿地理課只專注西歐和美國，對世界地圖其他地方不聞問。本書他翻轉西方僅以獲勝者視角看全球的視角，改從東西方交會之處、人類文明誕生地——地中海東岸、黑海至喜瑪拉雅山一帶建構全新世界史，這也正是19世紀末起稱呼的「絲綢之路」地區。
以西元前六世紀亞洲中心的波斯帝國為起點，本書從宗教、奴隸、金銀、糧食、大屠殺等不同面向敘說全球史，觀點新穎，構思巧妙。本書也是當今唯一繁體中文完整版，另有供青少年閱讀的全彩插畫版。
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