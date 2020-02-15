悅讀書房／當重犯逃獄 直木獎台得主王震緒出道作超猛
聯合晚報最新一期「悅讀書房」今天出刊，「好書上線」專欄推薦神話學者王孝廉之子、獲獎眾多的作家王震緒（東山彰良）出道作《逃亡作法》（時報出版）。
東山彰良 2015年以《流》摘下日本直木獎成話題，曾獲日本「這本推理小說最厲害！」大獎銀獎、讀者獎的《逃亡作法》，卻是犯罪逃獄小說。該書近來在台出版，內容明明暴力，卻又搞笑幽默，甚至無厘頭屢現佛洛依德等心理分析，讓這很容易被歸類為類型小說、B級的作品，展現清新風格甚至知識分子風采。
連續姦殺女童犯、男男性侵、讓犯人爆出眼球的監獄「瞠目」機制、不斷的殺人鬥毆……該書若拍成電影絕對是限制級，讀起來卻幾無壓力與不悅感，這又證實東山彰良的功力。
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