悅讀書房／當重犯逃獄 直木獎台得主王震緒出道作超猛

或多或少，每個影迷都會被電影裡的聲音給攫獲過，比如ｒ２ｄ２那明明毫無意義、卻又好像富含情感的聲音，又或者太空漫遊裡凝視著人，從冷酷到求饒的超級電腦哈爾９０００，又或者是黑武士那讓人為之驚悚，深不可測的呼吸聲，又或者是從雨天為戀情雀躍到強姦他人的《Singing in the rain》，他們是如此的自然而來，作為一部電影的部件呈現給我們，以致於我們時常將其榮譽歸給導演，並仰望他們。

2020-02-15 13:03