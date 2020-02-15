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悅讀書房／台灣台語片好萊塢為何消失？蘇致亨解謎
聯合晚報最新一期「悅讀書房」今天出刊，「好書上線」專欄推薦蘇致亨的《毋甘願的電影史》（春山出版）。
1950年代興起的台語電影，堪稱台灣電影產業化起點，1960年代每年出品上百部，卻從1970年起急速衰退。蘇致亨以研究所論文為基礎，爬梳大量史料並進行地毯式影人訪談，成就本書，抽絲剝繭出台語片消逝原因，既是台語電影史，也揭開戰後台灣文化史重要面向。
書中破除過去解釋台語片衰退的「市場決定論」迷思，發現當時政府除了以國語運動的「語言政治」，還以電影從黑白到彩色的技術轉型等「技術政治」，介入電影產業發展。缺少公營片廠支持的台語片，無法跨越彩色製片門檻，又因黑白底片斷源，就這樣被打趴。
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