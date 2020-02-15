模特兒裸身詮釋BURBERRY手機袋更顯誘人 IG限時開賣

BURBERRY每月17日線上限時商品，往往有出人意表之作，限時購買的操作手法也引發好奇心和購物慾，接下來的2月17日新品Robin Bag，除了是當前最流行的手機側背袋，模特兒以裸體造型搭襯包款的拍攝手法超吸睛，鮮明地呈現皮革手袋的質感。

B系列限時商品是創意總監Riccardo Tisci上任後的新舉措，2月17日的限時創作為Robin Bag，也是2020秋冬時裝發表秀前的獨家搶先系列，預告TB Bag包款的全新風格，搭配標誌性TB字母金釦，僅2月17日透過BURBERRY的官方IG獨家發售，限時24小時。