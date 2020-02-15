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模特兒裸身詮釋BURBERRY手機袋更顯誘人 IG限時開賣
BURBERRY每月17日線上限時商品，往往有出人意表之作，限時購買的操作手法也引發好奇心和購物慾，接下來的2月17日新品Robin Bag，除了是當前最流行的手機側背袋，模特兒以裸體造型搭襯包款的拍攝手法超吸睛，鮮明地呈現皮革手袋的質感。
B系列限時商品是創意總監Riccardo Tisci上任後的新舉措，2月17日的限時創作為Robin Bag，也是2020秋冬時裝發表秀前的獨家搶先系列，預告TB Bag包款的全新風格，搭配標誌性TB字母金釦，僅2月17日透過BURBERRY的官方IG獨家發售，限時24小時。
手機小包款已是近期精品瞄準的熱賣輪廓，GIVENCHY也以霓虹光澤的皮革材質，打造手機袋，以藍紫、墨綠等搶眼色彩打造；MCM向來有許多別出心裁的運動風小包款，日前釋出的2020春夏系列中，以喧鬧的舞池作為靈感，運用「從慕尼黑Disco到柏林Techno電子音樂」的概念表現當季形象片與單品，不論是華麗奢侈的夜店風，或是曲終人散的冷冽調性，都展現金屬、誇耀的特色，其中的Milano系列可作為腰包、斜背包、側背包，也是迷你包款的演化單品。
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