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20+抗老保養發表會 四分衛主唱「阿山」獻聲青春感十足

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
日本百年保養品牌桃谷順天館國際品牌MOMOTANI，針對年輕肌膚的抗老保養，推出全新系列SHēld。 圖／桃谷順天館提供

日本百年保養品牌桃谷順天館國際品牌MOMOTANI，針對年輕肌膚的抗老保養，推出全新系列SHēld，而海外的第一場發表會不僅選在台灣舉辦，更邀來台灣的搖滾樂一霸的四分衛主唱「阿山」陳如山為產品製作主題曲，陳如山更親臨發表會進行現場演唱，搭配最新產品影片，可說是青春感十足。

桃谷順天館主張，抵抗初老源愈早愈好，20+就應該要做好及時抗初老的準備。但，許多年輕女孩，總以為18、20+的年紀，肌膚狀態正值巔峰，似乎簡單的保濕就可以維持絕佳狀態。其實，這遠遠不夠。來自生活工作的壓力、長期的熬夜、過度勞累、不均衡的飲食習慣、惡劣的環境等等，都會讓衰老來得更快。

桃谷順天館進一步指出，經過研究發現，白天和晚上的肌膚，需求不盡相同。肌膚在白天要應對各種刺激，紫外線、空調、大氣汙染和灰塵等，讓肌膚保持濕潤明亮為首要。到了夜晚，緩解白天肌膚受的壓力則是護理的重要步驟。

因此，SHēld系列特別細分肌膚早晨和晚間的不同需求，並為年輕肌膚研發專用配方。其中，針對早上護膚主打的是防禦，從洗顏水到粉底液，保濕防曬兼具，並以芍藥、月桃等天然植物成分和神經醯胺、複合透明質酸等保濕成分，訴求抵禦外界傷害的同時也能深層滋養皮膚。

至於夜間保養護膚，桃谷順天館主張，應注重養分給予和修復保濕，像是草莓虎耳草精華可修護受損肌膚，梅果精華則可抗糖化和改善膚質，修復在白天受到外界刺激引起的的肌膚受損，SHēld的夜間修復系列產品包括：眼膜、晚安凍膜、護養美容液。

SHēld系列定價策略700元起，目前台灣唯一實體通路為HANDS台隆手創館，另外在網路平台樂天市場購物網、MOMO購物網、博客來網路書店亦有販售。

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