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這些「草莓」飲超好拍！春季打卡就靠它

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台啤春季主打限定款「莓好啤酒」。圖／台啤提供 【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

草莓季節到，除了甜點跟風，今年不少酒精飲品或茶飲春季都以「草莓」當主角，粉嫩色彩好看好拍，也創造不少粉色話題。

全球知名的香甜酒品牌Baileys貝禮詩，今年攜手全家推出兩款全新飲品，分別為結合全家「私品茶」、融合草莓與抹茶風味的「貝禮詩草莓奶酒抹茶」，以及繽紛華麗的「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」。即日起至3月12日全家台北明曜店也將化身「貝禮詩草莓奶酒快閃店」，期間同時購買兩款新飲，還有機會抽中獨家限量的草莓抹茶色系眼影組。

台啤與臺虎也推出草莓系列的啤酒。台啤微醺系列主打春冬限定的「莓好啤酒」，罐身以草莓搭配粉色，金屬質感與特色手寫字體「莓好」，呈現絕妙的反差萌；以草莓、少量蘋果汁與台灣啤酒調合，微醺的酒精與微酸、微甜的草莓交融，視覺與味覺都浪漫。即起於全家便利商店限定上市。

臺虎則是繼「長島冰啤」、「柯夢脱單」之後，再度推出第三彈9.99系列「美莓大顆粒」，以經典的Daiquiri調酒為發想，以淡淡的萊姆風味與9.99%的高酒精濃度為基底，搭配大顆粒的草莓鮮果香，交織出清爽酸甜；因此系列酒精濃度偏高，建議加入冰塊飲用。新品即起於7-ELEVEN上市。

草莓與茶飲也很速配。「大苑子」把18顆大湖草莓打成草莓牛奶冰沙最吸睛，每日配送的新鮮草莓，不加水打成草莓冰沙，再加入特A級鮮乳，杯身可以看到粉紅及乳白的漸層，被網友形容「真的相當夢幻啊！」。

手搖飲品牌Sharetea也推出3款「莓好春漾」粉紅系飲品，像是「草莓厚鮮奶」，以大量鮮乳跟厚奶粉沖調出醇厚奶香，杯緣的草莓切片與杯底的草莓醬，攪拌後喝來有如草莓牛奶般的滑順；「草莓椰椰雪酪」則以草莓冰沙為主角，整杯都是浪漫的粉紅色，杯底放入Q彈椰果，頂端以低脂鮮奶油為裝飾餅淋上草莓醬，無論造型與口感都豐富有層次。

全新手搖飲品牌「好喜堂Hunny Tea」即起到3月20日推出季節限定「艾許奶蓋法式厚草莓」 ，放入米其林主廚們鍾愛的法國品牌艾許奶油（Beurres Échiré），3公分厚如棉花般的濃醇奶蓋，滿滿10顆大湖草莓，再添加花蓮吉蒸牧場秀姑巒鮮乳，強調「不加一滴水」，捨得下重本，每杯85元。

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

「貝禮詩草莓奶酒快閃店」活動期間同時購買兩款新飲，就有機會抽中草莓抹茶色系眼影組。圖／貝禮詩提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
Sharetea草莓椰椰雪酪。圖／Sharetea提供
大苑子莓好時光，被網友形容「超夢幻」。圖／摘自品牌官網
好喜堂艾許奶蓋法式厚草莓。圖／好喜堂提供
即日起到3月12日，台北全家便利商店明曜店將化身「貝禮詩草莓奶酒快閃店」。圖／貝禮詩提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
翻玩經典Daiquiri系列調酒 ，春日女神「美莓大顆粒」清新報到。圖／臺虎精釀提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

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