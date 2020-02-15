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《愛的迫降》徐智慧「北韓百貨千金」白富美妝容幕後功臣就是它
超夯韓劇《愛的迫降》劇情邁入最終高潮，不僅玄彬、孫藝真愛得天雷勾動地火，在北韓飾演富家千金的徐智慧、因詐騙叛逃的金正賢也已點燃愛的火花，雖然是已訂婚約的利正赫、徐丹雙劈腿的局面，但兩人能各自找到適合的歸宿，實在可喜可賀。
徐智慧所飾演的北韓富家女徐丹，初登場時高冷跋扈、氣勢凌人，面對單戀的未婚夫時又相當苦情矜持，以為嫁給自己喜歡的人、就算對方不愛自己也會幸福，還好具成俊懂她的美好，讓她能夠擁有動心的愛情。
身材高挑的徐智慧，除了劇中服裝要不時展現千金架式，白富美的妝容靠的就是資生堂超進化光感氣墊、資生堂激蜜光唇膏，也是她現實生活中的愛用款。
今年1月剛上市的資生堂超進化光感氣墊，進化添加智慧感應科技，內含時間調控粉末、極致亮化粉末，可依膚況調節光線反射，妝容更加透亮，是徐智慧妝感持久清新的秘密；外盒也由之前的時尚霧黑色系換成資生堂專屬的摩登紅色外殼，拿在手上補妝超吸睛。
徐智慧私下熱愛的資生堂激蜜光唇膏＃105罌粟紅，擁有如潤唇膏般的效果，能滋潤雙唇、提升豐盈感，上市以來蟬聯熱賣色前五名，預計這一波《愛的迫降》熱潮帶動之下，＃105罌粟紅可能將成為缺貨色。
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