首創「劇院式」品酩體驗 「藍牌體驗會所」限期開放

穿越「蟲洞」，回到過去尋訪消逝的老酒廠，品嘗美酒佳餚碰撞出的美味，巨型螢幕流轉，或者來到艾雷島的酒廠，聞到煙燻與海洋的氣息、又或走進傳奇酒廠BRORA，感受到來自地底的震動。這款五感的「劇院式」品酩體驗，來自JOHNNIE WALKER全新打造的「藍牌體驗會所─藍舍」。

「藍舍」以「蟲洞」的概念出發，詮釋佳釀來自珍稀酒廠、萬中選一。穿梭時間蟲洞，造訪調和藍牌醇液的三間「消逝酒廠」，以此象徵藍牌採用的每款威士忌，皆由首席調酒師親自挑選，在一萬桶酒藏中，僅選一桶。

延續此精神，餐桌上呈現的是跨國精挑珍奇食材，同時一次品飲已消逝的傳奇酒廠Glenury Royal、Port Ellen、Brora為靈魂的「GHOST & RARE珍稀系列」3支酒款。「藍舍」將於3月21日起舉辦消費者場次，限量5場，3月1日起開放預訂，餐酒體驗每人3,600元。

「消失的傳奇酒廠」其實並未消失？在時空裂縫中，封藏於藍舍。三座傳奇酒廠，結合絢麗逼真的投影科技，搭配星廚美食，感受虛幻又真實。像是前菜搭上有「來自森林的魚子醬」美譽的「手指檸檬」，其風味呼應Port Ellen酒廠的煙燻泥煤味和海邊意象；主菜「布列塔尼藍龍蝦燉飯」，餐點搭配藍牌的前味、中味及尾韻，帶出更迭風味。

藍牌體驗會所─藍舍

地址：台北市內湖堤頂大道一段351號

官網：https://www.johnniewalker.com/zh-tw/