「開源」還不夠！這些星級飯店「自助餐」暫停營業

疫情衝擊下，星級飯店除了大打優惠戰、推外送外賣雙開源，也有不少業者開始實施「節流」方案，調整館內餐廳、酒吧或客房餐飲服務與供餐時間，目前多家飯店先從館內最有人氣的「金雞母」吃到飽自助餐廳下手，暫停供餐，以此減少人力與食材成本。

據了解，目前各家飯店的住房率下滑平均約兩到三成，餐飲一到三成不等；西華飯店、萬豪飯店董事長劉文治日前透過媒體表示，「現在旅館業住房非常差，以萬豪酒店來說，業績只剩三分之一」，甚至點出「現在客人不上門的原因是怕，不是貴，殺價促銷客房或多賣一二個便當，實無濟於事」，道盡飯店業經營困難。

近日各星級飯店陸續打出住一晚送一晚、房費可全額抵用館內消費金等「史上最優惠」，餐飲除了外送外賣，也區分客層，從小家庭、桌菜到上班族的一人便當全上場，同時運用酒店優勢，中西各路菜色一次上齊。

「開源」是否收效？以六福集團首度推出「買六福莊送六福萬怡」為例，業者指出，天天電話接不完，平均一天有上千通；天成飯店集團昨日首度推出開賣的寶比炸雞外帶外送，一天賣出超過300桶，刺激消費確有成效。

此外，也有多家星級飯店開始調整館內Buffet餐廳營業時間，或者朝「節流」邁進，或趁此時轉型。據調查，台北萬豪酒店的Garden Kitchen到2月底前停止供應晚餐；台北凱撒大飯店2月16日起不再提供周一到四的自助式下午茶，晚餐時段全部暫停供應，業者表示，下午茶Buffet調整為單點型態，藉此時嘗試轉型，提升餐廳質感。

台北凱達大飯店也公告調整館內部分餐廳營業時間，百宴自助餐廳4月底前周一至四不提供晚餐，周五至日恢復原餐期，而98酒吧暫不提供早午餐，供餐時段更改為14:00~23:30。

台北W飯店The Kitchen Table自助餐廳，周二至四晚餐吃到飽暫停服務，午餐改為單點。台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen餐廳即日起到2月底暫不供應晚餐，但2月底前周四至周日午餐到MJ Kitchen用餐可享買一送一，且優惠人數無上限。

台北文華東方酒店則在官網上公告，調整館內部份餐廳與酒吧營業時間，詳細內容採「電詢」方式。大倉久和酒店館內自助餐廳下午茶時段暫停營業。寒舍艾麗酒店Room Service客房餐飲只從上午6點供應至早上11點，其他時間建議改至6樓餐廳。

淡水亞太飯店則趁著3月底租約到期熄燈；麗緻飯店集團旗下烏來璞石麗緻公告於2月14日起住房、餐飲暫停營運一個月，僅保留泡湯區對外開放。