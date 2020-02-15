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台灣燈會12公尺高超大型機械巨蟲秀 民眾驚喊「超酷」
台、法合作「森林機械巨蟲秀」，在2020台灣燈會后里森林園區「科技展演燈區」登場，每日演出三場。台中市政府表示，高達12公尺的超大型機械巨獸，白天是不動的大型機械藝術作品，晚上則與法國機械巨獸馬戲團互動展演，是歷屆燈會鮮見的科技與藝術融合的展演秀，讓遊客直呼「超酷！」
鄭姓遊客表示，看到機械巨蟲拉起吊環，有兩個人在吊環上表演，覺得很驚艷，而且第一次在戶外看到這麼大型的展演，馬上被吸引目光，相當精采。李小姐也說，看到無人機展演，覺得非常震撼，所以特地再來欣賞「森林機械巨蟲秀」，覺得他們很厲害，可以創造這樣的舞蹈，真的很新奇。
來自台中北屯的鮑小姐表示，先前已參觀過馬場園區，今天是第二次參觀台灣燈會，看過森林機械巨蟲秀展演宣傳影片，就覺得很吸引人，今天現場親眼目睹，覺得很震撼，高空特技表演很厲害，聲光效果也很棒！
台中市政府表示，此次交通部與法國Planète Vapeur機械巨獸馬戲團合作演出「森林夢奇地」，展演地點在后里森林園區「科技展演燈區」，即日起至22日，每晚17時10分、18時30分、20時10分，各演出半小時，民眾不要錯過。
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