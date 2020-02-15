源自法國修道院植物秘方 洛蔻芳質感香氛登台成功圈粉

延續法國路易十四時代皇家植物學家Louis Feuillee搜得的天然植物，所有香氛材料都堅持「天然純素」，噴灑時如同身處在種滿各類花草的法式花園中摘取下的芬芳，加上高貴不貴的親民價格，讓甫登台的法國質感香氛品牌LE COUVENT洛蔻芳成功圈粉不少香氛迷。

近日，LE COUVENT洛蔻芳法國總部更親自操刀設計，首度登台位於台北新光三越信義新天地A8的「情人節期間限定快閃店」，活動至2月26日。

提起LE COUVENT洛蔻芳的品牌經典明星商品，就屬秘境花園系列的「Aqua Majestae天賜之水」，充滿法式藝文風的瓶身設計，搭配源自數百年法國傳奇修道院植物秘方的高質感香味，是一種以阿根廷檸檬開啟序幕，雜揉桂花與金合歡交織出的金色歡愉香氣。

此外，LE COUVENT洛蔻芳也推出2020全新系列「AMOREM香愛」，並將品牌崇尚天然的理念，以及對古法的考究，延伸到護膚保養產品。品牌使用乳油木果代替了蜂蠟，也添加葡萄籽油滋養肌膚和預防乾燥，玫瑰水則可有效保濕肌膚，金盞花萃取則可加強肌膚防護。

「AMOREM香愛」系列品項包括：滋養護唇膏、卸妝水、沐浴油、磨砂膏、香體乳。