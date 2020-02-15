身分證有這「六個字母數字」任一碼 棒棒泡芙買一送一

日本北海道超人氣的CROQUANT CHOU ZAKUZAKU棒棒泡芙，自今（15）日起至2月29日，憑身分證中「Z」、「A」、「K」、「U」、「2」、「0」任一碼的棒粉，至微風台北車站店及台北新光三越A11店可享原味棒棒泡芙買一送一，不限購買組數，買多少送多少，限時14天。

CROQUANT CHOU ZAKUZAKU棒棒泡芙有三大特色，包括：「現點現灌卡士達內餡」、「酥脆濃的三重奇妙口感」，以及「適合邊走邊吃不沾手的獨特棒棒造型」，在社群媒體上掀起一陣打卡炫風，來台後還曾創下日銷3,000支泡芙的紀錄。

登台邁向第四年的CROQUANT CHOU ZAKUZAKU棒棒泡芙，至今仍堅持將泡芙本體空運來台並每日於店頭現烤，而泡芙的靈魂內餡則是精選台灣單一契約小農的100%純淨優質鮮乳，並使用真空高速調理機，在店舖現場打出滑順如絲的卡士達醬，酥香、脆口、滑順的三重口感。