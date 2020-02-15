身份證有Z、A、K、U、2、0　北海道棒棒泡芙「買1送1」

來自日本北海道的CROQUANT CHOU ZAKUZAKU棒棒泡芙，為慶祝登台4週年，限時14天推出「買1送1」的特價方案。只要身份證中有「Z、A、K、U、2、0」任一碼，就可享受原味棒棒泡芙買1送1的優惠。

CROQUANT CHOU ZAKUZAKU棒棒泡芙自2016年首度登台，在台開設第一間海外分店，目前在台灣有微風台北車站店、新光三越A11店等門市。泡芙最大的特色，就是使用空運來台的泡芙，加上現點現灌的卡士達內餡，並有著棒棒造型。業者表示，最高曾經一天賣出3,000支泡芙。

2月15日至2月29日期間，身分證有「Z、A、K，U、2、0」任一碼，都可至門市享原味泡芙買1送1的優惠，不限購買組數。原價單支88元。