PS手把造型！DS4悠遊卡今夏登場　網友憂：黃牛在暖身

今年一月曝光的「DS4造型悠遊卡」，自推出消息一出，就令電玩粉絲們相當期待。PlayStation近期於官網表示，DS4造型悠遊卡預計在今年夏季推出，並確定由悠遊卡股份有限公司販售。原預定於台北國際電玩展搶先釋出的產品，由於展期延後，販售方式尚在研議中。

悠遊卡公司近年屢屢推出立體造型悠遊卡，包括乖乖造型悠遊卡、味王味精造型悠遊卡等款式，都是代表之作。尤其精靈寶可夢的「寶貝球悠遊卡」、美少女戰士的「月光寶盒悠遊卡」等限量款式，在網拍更有10倍的炒作價，可謂是悠遊卡界的夢幻商品。

即將正式推出的「DS4造型悠遊卡」，乃是以Play Station遊戲主機的操控手把為造型基礎，完整重現人體工學握把、十字按鍵、類比操控桿、功能按鍵等等細節。官方也預告「感應時前方LED還會閃爍」。

不少粉絲們對於DS4造型悠遊卡相當期待，直呼「想買！」、「好想要」。但多數人仍擔心淪為黃牛炒作商品。網友表示「依照經驗來看是買不到了，還會有黃牛大批搶購抬價」、「不要讓黃牛買來抬價」、「我看到黃牛在做暖身操了」