網友笑稱不顧他人感受 王陽明情人節iG閃曬愛彼表

雖說情人節總是與鮮花美食脫不了關係，但如有名表助攻，肯定更能討得另一半歡心。王陽明昨日在instagram帳號大方放閃，除寫下「 今年我有兩個情人！羨慕吧？永遠愛你們兩個」，更秀出與愛妻蔡詩芸、小朋友的多張合照，洋溢甜蜜幸福氣氛，其中更有一張合照兩人大方秀出同系列的愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹腕表，除了讓網友大呼驚艷，也開玩笑留言「太閃了你有想過別人感受嗎？」

而蔡詩芸臉書也同樣貼上類似照片，但以王陽明身上的多部位刺青特寫、組合成九宮格合體主圖。再往右滑、除同樣有一家三口的全家福甜蜜合照，更有蔡詩蕓捧著一束美麗鮮花，與一張配戴愛彼錶款的近拍，看來這款腕表，或正是王陽明送給愛妻的情人節禮物，也讓網友留言「生完孩子還有老婆視角⋯真的很用心在經營夫妻感情欸」，並紛紛為兩人獻上祝福。