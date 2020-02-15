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網友笑稱不顧他人感受 王陽明情人節iG閃曬愛彼表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
一個帶有表盒的愛彼皇家橡樹石英女表，象徵了王陽明對愛妻的情意。圖 / 翻攝自iG @ dizzydizzo。

雖說情人節總是與鮮花美食脫不了關係，但如有名表助攻，肯定更能討得另一半歡心。王陽明昨日在instagram帳號大方放閃，除寫下「 今年我有兩個情人！羨慕吧？永遠愛你們兩個」，更秀出與愛妻蔡詩芸、小朋友的多張合照，洋溢甜蜜幸福氣氛，其中更有一張合照兩人大方秀出同系列的愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹腕表，除了讓網友大呼驚艷，也開玩笑留言「太閃了你有想過別人感受嗎？」

而蔡詩芸臉書也同樣貼上類似照片，但以王陽明身上的多部位刺青特寫、組合成九宮格合體主圖。再往右滑、除同樣有一家三口的全家福甜蜜合照，更有蔡詩蕓捧著一束美麗鮮花，與一張配戴愛彼錶款的近拍，看來這款腕表，或正是王陽明送給愛妻的情人節禮物，也讓網友留言「生完孩子還有老婆視角⋯真的很用心在經營夫妻感情欸」，並紛紛為兩人獻上祝福。

照片中兩人分別配戴了一只黃K金愛彼皇家橡樹腕表，以及一只皇家橡樹石英鑽石女表，後者則似乎正是蔡詩芸今年的情人節禮物。這只表款是以精鋼材質搭配石英機芯、銀白色表面，表圈並鑲嵌40顆總重約0.71克拉的明亮式切割鑽石。銀色表面刻有Grande Tapisserie 大格紋裝飾圖案，功能具備時間與日期顯示，訂價則約56萬6,000元，展現出王陽明愛妻的霸氣一手。

笑稱自己有兩個情人的王陽明，全家福照片令網友紛紛大方送上祝福。圖 / 翻攝自iG @ sunnyboyy。
愛彼（Audemars Piguet），皇家橡樹石英女表，精鋼材質搭配石英機芯、銀白色表面，表圈並鑲嵌40顆總重約0.71克拉的明亮式切割鑽石，56萬6,000元。圖 / 愛彼表提供。
王陽明在iG大方放閃與蔡詩芸的情人對表合照。圖 / 翻攝自iG @ sunnyboyy。

腕表 情人節 Instagram 王陽明 蔡詩芸
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