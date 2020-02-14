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見證大師達利瘋狂愛情 「如雲似幻的愛侶」身價估四億

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
加菈和達利不顧一切相戀、結婚，相守近半世紀。圖/邦瀚斯提供

今天是情人節，拍賣公司邦瀚斯宣布，超現實主義大師達利（Salvador Dalí）巨作「如雲似幻的愛侶」，首度釋出拍場，將於3月26日倫敦邦瀚斯「印象派與現代藝術」拍賣會上領銜，估價為700萬到1000萬英鎊，相當於新台幣2.8億到4億。

「如雲似幻的愛侶」繪於1937年，此為西班牙內戰期間，正值達利超現實主義創作的巔峰時期。藝術家將自己與妻子加菈（Gala）的身影成雙成對地呈獻於畫框外形之上。作品雖為雙聯作，兩聯所描繪的沙漠景致在構圖上卻有相通，看似是同一張畫作的兩個局部呈現。

1929年，達利加入巴黎的超現實主義運動，同年遇上靈魂伴侶加菈。當時加菈仍為達利好友兼超現實主義詩人及運動發起人艾勒沃德（Paul Éluard）的髮妻，兩人卻不顧一切相戀、結婚，以旁人眼中驚世駭俗的獨特方式相守近半世紀。

加菈比達利年長十歲，被視為達利的謬思女神和推手、經紀人。為表傾慕，達利在多幅重要作品以「加菈·薩爾瓦多·達利」（Gala Salvador Dali）簽名，「如雲似幻的愛侶」正是其中一例。

此作充滿超現實主義的經典主題，如散落的石塊、變形的樹、模糊的人物、蹦跳的女孩、燃燒中的長頸鹿，以及畫面頂端飄過的雲朵等，均與佛洛依德的心理分析元素有所關聯，在達利的重要超現實主義作品中亦時常得見。

此作由義大利作曲家塞爾西收藏逾半個世紀。此前，達利或曾將作品送贈情敵艾勒沃德（Paul Éluard），展現其瘋狂的一面。

邦瀚斯印象派與現代藝術部環球主管India Phillips表示，「如雲似幻的愛侶」是達利超現實主義時期的登峰造極之作，畫中意象別樹一幟，更讓達利成為一眾超現實主義藝術家同儕中最為人津津樂道的一員。

India Phillips指出，該作不但揭示達利對佛洛伊德心理分析學的熱情，更展現對加菈的瘋狂迷戀。創作「如雲似幻的愛侶」之時，正值藝術家發現與表達內在自我的高峰，外在的世界卻已然陷入混亂。他認為，「如雲似幻的愛侶」是達利在市場上出現過最激動人心的作品之一。

達利許多作品以加菈為靈感。圖/邦瀚斯提供
達利經典作品「如雲似幻的愛侶」拍價上看台幣四億。圖/邦瀚斯提供

藝術家 義大利 薩爾瓦多
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