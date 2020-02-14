菲國禁令急轉彎！旅行社無奈：短短4天退團3000人

政策急轉彎！菲律賓於2月10日因冠狀病毒因素，深夜緊急頒布中港澳台的旅遊禁令，造成眾多旅客權益影響，但菲律賓在14日重新發表申明，已經決定解除對台灣的旅遊禁令，讓兩地公民可以繼續往來。但有旅行社業者無奈表示，「都已經退團3,000人了！」

14日下午，菲律賓內閣特別小組在菲國總統府針對冠狀病毒疫情召開會議，經菲律賓駐台機構馬尼拉經濟文化辦事處、菲律賓勞工部等單位力促，正式宣告解除對台旅遊禁令。

儘管對兩地民眾來說，解除旅遊禁令是一大福音，也具有重大的外交政治意義，但是一間大型旅行社業者透露，禁令公佈之後，造成航班大亂，而且也有大批民眾要求退團，短短4天內，就已經有3,000名客人取消菲國行程。現在還面臨日本疫情提高造成的影響，讓旅遊業者苦不堪言。