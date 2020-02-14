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影/冬奧雙人滑冰冠軍 纏綿情歌中完成「歌舞冰上」

聯合報 / 記者陳宛茜／瑞士蘇黎世即時報導
冬季奧運冬奧雙人花式滑冰冠軍塔提亞娜（Tatiana Volosozhar）與馬克西姆·（Maxim Trankov）。記者林伯東/ 攝影

當英國「靈魂歌姬」蕾貝卡‧弗格森以開闊空靈的嗓音唱起纏綿情歌「除了愛無一真實」，冬季奧運冬奧雙人花式滑冰冠軍塔提亞娜（Tatiana Volosozhar）與馬克西姆·（Maxim Trankov）手牽著手在冰上飛舞、擁抱，完成拋跳、死亡迴旋等高難度動作，幾乎融為一體。

在冰上，觀眾不只見證兩人高超的技藝和默契，也見證兩人相識相戀的過程。2010年塔提亞娜和馬克西姆開始搭檔訓練，目標是2014年俄羅斯索契冬奧會的雙人滑冰金牌。2012年兩人一起在美國和義大利訓練，感情日漸升溫。2014年索契冬奧會，兩人如願摘下金牌後，塔提亞娜主動向塔馬克西姆「索吻」，讓全球觀眾見證深情一刻。隨後兩人宣布正式交往、結婚，2016年生下孩子。如今兩人雖退出滑冰的正式競賽，仍然一起搭檔參加各種冰上表演，四月即將來台演出的「Art on Ice 歌舞冰上」，便可看到兩人默契十足的雙人滑冰。

●由聯合數位文創主辦、遠東集團冠名贊助的「Art on Ice 歌舞冰上」，四月十日至十二日在台北小巨蛋登場，遠東卡友獨享八八折優惠，只在udn售票網https://pse.is/LWF3F，或至ibon、萊爾富、全家機台購買，大宗購票請洽客服專線（02）7721-6955＃1。

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