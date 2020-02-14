打造輕透濾鏡美肌！Za防曬霜校色系列、INTEGRATE柔焦粉底液3月新貨到
初春天氣忽冷忽熱，肌膚狀況容易不穩定，加上近期經常配戴口罩，臉部常感悶熱乾燥，底妝更要聰明選！除了質地輕透水潤的粉底液之外，具有潤色效果的隔離霜或防曬霜可以依照個人需求修飾膚色，像是綠色可修飾泛紅與痘疤、紫色可修飾蠟黃、粉色可提升紅潤感，對於不想要擦太厚重粉底的人來說很好用，但記得就算沒有上粉底，只要擦了潤色隔離霜或防曬霜，還是要做好卸妝動作。
INTEGRATE櫻特芮繼熱賣的柔焦輕透美肌粉餅之後，將於3月新推出柔焦輕透美肌粉底液，添加無重力粉體，兼具遮瑕及輕透感，用手指就能輕鬆上妝，質地清爽不黏膩，並有專為亞洲人設計的5款色號。
開架通路熱銷多年的Za美白防曬霜也將於3月再進化，全新的Za美白防曬霜EX擁有細緻珍珠光澤，修飾暗沉與膚色不均，可當妝前打底、防曬或素顏霜使用，打造明亮偽素顏，售價220元；同步推出勻透綠、透亮紫、柔光粉等3款校色款，售價260元。
屈臣氏獨家開賣的MISSHA天使光輕透零瑕隔離霜也有粉紫色、粉綠色兩款，可用粉綠色遮是雙頰的泛紅處，再用粉紫色提亮T字部位或暗沉處；如果擔心有油光，可搭配MISSHA天使光輕透零瑕粉餅輕拍定妝或補妝。
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