日旅遊警示升級 旅行業者：恐衝擊櫻花季出團人數

新冠肺炎（COVID-19）在日本陸續發生感染源不明個案，恐出現隱性社區傳播，中央流行疫情指揮中心宣布即日起提升日本旅遊疫情建議至第一級注意（Watch），民眾應遵守當地一般預防措施。對此，旅遊業者表示，接下來櫻花季出團人數恐受衝擊，由於僅列第一級無法全額退團費，有部分民眾不清楚規定，陸續打電話到旅行社表明要退費。

針對日本被列為旅遊警示一級注意，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，對旅行業者有一定衝擊，昨天陸續就有客人打電話表明要退費，但因為大家搞不清楚旅遊警示級別的差別，目前第一級僅是提醒注意，航空公司班機仍然照飛，按照旅遊契約，一級無法全額退費，只等同一般的旅客違約情形，須依距離出發日天數，有不同退費比例，但民眾搞不清楚分別，部份人打電話來鬧，他建議疫情中心、交通部發布警示時，應一併說明警示差別。

蕭博仁說，每年約400多萬國人前往日本旅遊，其中櫻花季、楓葉季是旺季，動輒數十萬旅客，接下來的櫻花季預計勢必受到影響；創新旅行社董事長李奇嶽也說，每年近500萬台灣人赴日旅遊，接下來3、4月的櫻花季則是上半年的最大熱門旅遊時期。

不過，李奇嶽說，自從新冠肺炎疫情爆發後，民眾怕外出旅遊，不管哪一條旅遊路線，出團數都明顯衰退，甚至連本土的台灣旅遊都變蕭條，有沒有被列為旅遊警示，不會有太大的影響，一樣都已經減少出團。他認為日本現在還沒有大型社區感染，一級只是提醒遊客注意，仍可前往，等疫情過去，相信很快就可以回溫。