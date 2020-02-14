史上首款帆布Lady Dior問世 工序圖美得發光
時光倒流至1995年，當時黛安娜王妃前往巴黎為保羅．賽尚的畫展進行開幕剪綵，手上的Lady Dior自此奠定它的歷史地位，也因此得名，25年後，DIOR第一次將帆布材質運用在Lady Dior手袋上，工匠悉心打造包款的圖片，也顯露出這只帆布手袋的與眾不同。
往昔Lady Dior包款多以皮革、漆亮皮革、天鵝絨緞面料表現，在2020春夏系列中，融入了非洲民族的手工藝術、手做精神，也讓Lady Dior有了全新面貌，更加展現包款如同建築的立體線條，Lady D-Lite仍以刺繡工法製作，呼應品牌的高級訂製工藝精神，在3D立體刺繡的籐格紋中，表現層次縝密細緻的美感。
在實用度方面，Lady D-Lite於木製模具上的獨到組裝技法，讓包款表層更耐磨，金屬吊飾重新詮釋了迪奧先生隨身攜帶的幸運金幣，也是包款的經典細節。包身則有類似Book Tote手袋的書腰式設計，以Christian Dior品牌簽名設計，包袋的另一面則可以客製化設計，繡上自己的英文名字；包款背帶則是用和包身相同紋理的寬背帶作為設計，目前共有灰、黑、粉、米色等四款典雅低調的色彩。
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