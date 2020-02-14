史上首款帆布Lady Dior問世 工序圖美得發光

時光倒流至1995年，當時黛安娜王妃前往巴黎為保羅．賽尚的畫展進行開幕剪綵，手上的Lady Dior自此奠定它的歷史地位，也因此得名，25年後，DIOR第一次將帆布材質運用在Lady Dior手袋上，工匠悉心打造包款的圖片，也顯露出這只帆布手袋的與眾不同。

往昔Lady Dior包款多以皮革、漆亮皮革、天鵝絨緞面料表現，在2020春夏系列中，融入了非洲民族的手工藝術、手做精神，也讓Lady Dior有了全新面貌，更加展現包款如同建築的立體線條，Lady D-Lite仍以刺繡工法製作，呼應品牌的高級訂製工藝精神，在3D立體刺繡的籐格紋中，表現層次縝密細緻的美感。