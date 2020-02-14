奧斯卡金像獎 女星紅毯珠寶映現個人特色

欣賞紅毯珠寶，有時看得是美、是整體造型，有時則可欣賞整體氣質與個人特質，讓珠寶從細節的配件出發，默默為配戴者傳遞無形的個人主張。美國女演員瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）也是星二代，母親是女星安蒂麥道威爾（Andie MacDowell），父親則是母親的首任前夫、模特兒保羅奎爾利（Paul Qualley），今年奧斯卡則因演出「從前，有個好萊塢」，受到多方關注。

25歲的她這回在紅毯中穿上的長洋裝採胸前交叉設計，古典空靈配上青澀表情，頗有小女孩變大人的成熟性感，還好她同時也配戴了香奈兒的18K白金Roubachka耳環與Premiers Brins戒指，尤其Roubachka的飛揚羽翼造型，一日瑪格麗特庫利正要高飛的演藝生涯。