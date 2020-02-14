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奧斯卡金像獎 女星紅毯珠寶映現個人特色

聯合報 / 記者釋俊哲╱即時報導
星二代的瑪格麗特庫利（Margaret Qualley），因演出「從前，有個好萊塢」受到多方關注，並在紅毯時配戴了CHANEL珠寶。圖╱CHANEL提供。

欣賞紅毯珠寶，有時看得是美、是整體造型，有時則可欣賞整體氣質與個人特質，讓珠寶從細節的配件出發，默默為配戴者傳遞無形的個人主張。美國女演員瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）也是星二代，母親是女星安蒂麥道威爾（Andie MacDowell），父親則是母親的首任前夫、模特兒保羅奎爾利（Paul Qualley），今年奧斯卡則因演出「從前，有個好萊塢」，受到多方關注。

25歲的她這回在紅毯中穿上的長洋裝採胸前交叉設計，古典空靈配上青澀表情，頗有小女孩變大人的成熟性感，還好她同時也配戴了香奈兒的18K白金Roubachka耳環與Premiers Brins戒指，尤其Roubachka的飛揚羽翼造型，一日瑪格麗特庫利正要高飛的演藝生涯。

貌似造型前衛的怪奇比莉（Billie EILISH），不到20歲的她出道四年多來共有11首破億點聽單曲，並為時尚雜誌譽為2019年最強巨星接班人，散發奇趣個人風格。出席奧斯卡時怪奇比莉也一如個人風格，衣著貌似家居日常，但染上雙色螢光髮色、讓人想不留意都很困難。值得一提的是：怪奇比莉（Billie EILISH）身上共配戴了兩枚香奈兒Lion Protective戒指與Lion Vénitien戒指，獅子除了是香奈兒的經典元素，更像這枚歌壇超級新人，銳氣自信勢不可擋。

CHANEL，Lion Vénitien戒指：18K黃金，鑲嵌1顆重約0.23克拉梨形切割鑽石與256顆總重約1.59克拉圓形切割鑽石。圖╱CHANEL提供。
CHANEL，Lion Protective戒指，18K白金，鑲嵌1顆祖母綠切割棕色鑽石，14顆花式切割棕色鑽石與306顆圓形切割鑽石。價格店洽。圖╱CHANEL提供。
CHANEL，Roubachka耳環，18K白金，鑲嵌304顆總重約4.06克拉圓形切割鑽石、6顆奶油粉色日本養珠，價格店洽。圖╱CHANEL提供。
怪奇比莉（Billie EILISH）出道四年多有11首破億次數的點聽單曲，是流行樂壇的超級新人王。圖╱CHANEL提供。

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