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為零售災情止血！新光三越啟動宅配、美食外送服務

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
疫情時期，新光三越針對APP、電商平台推出宅配新服務。圖／新光三越提供

新冠肺炎COVID-19疫情在全球持續延燒，雖然台灣疫情至目前控制得當，但零售、觀光、餐飲等行業仍大受衝擊，百貨龍頭新光三越快速應變，為疫情影響的零售困境止血。首先制定防疫細則確保提供消費者安心購物環境；人潮減少的部分，新增宅配服務並與外送平台合作，加快線上零售發展腳步。

自1月21日中央成立應變防疫中心後，新光三越隨即展開安控會議，這段期間天天開會研議商討應對措施，總經理吳昕陽更親自坐鎮每兩天就開一次大會。疫情期間，民眾降低出入公眾場所的頻率，百貨來客明顯受影響。本來持續進行電商佈局的新光三越，在疫情非常時期，順勢加快線上服務啟動時間，解決此時消費者、百貨專櫃人員遇到的問題點。

有220萬會員的新光三越、其APP會員破百萬，即日起APP新增宅配功能。另外，新光三越另一個電商平台「beauty STAGE美麗台」過去主打美妝銷售，現在將商品種類擴充，新增3C家電、超市保健、婦嬰用品、運動休閒、仕女雜貨五大類別預計月底上線，其平台也將與APP串連。

餐飲的部分，新光三越預計在月底與國內兩大美食外送平台Uber Eats、foodpanda合作，APP上提供180個餐飲品牌、全台共250個專櫃上線，會員透過APP即可點餐與外送服務。

此外，新光三越全台新增250台移動式結帳機，提供專櫃使用。想像以下情境，之後精品客人只要打通電話給專櫃，專櫃人員就可帶著這台移動式結帳機與客人指定商品，抵達指定地點就可結帳，且現金、信用卡與會員累計點數都可適用，此新服務預計下周五啟動。新光三越商品部副總歐陽慧表示，其實這些新服務、系統開發過去都一直有在準備，只是現在時間點需要，更快速實現。

不只解決消費問題，新光三越從國內疫情爆發第一時間隨即展開安控會議，1月22號就訂下防疫細則，針對員工、專櫃等共約2.5萬名人員宣布實施。新光三越安控長馬振華表示，台灣疫情控制得好，國內疫情變化可說看到曙光，但鄰近的中國、日本疫情發展難判斷，日本更是愈趨嚴重。這場零售抗疫行動是否將長期抗戰？目前也沒專家敢保證。

新光三越推出移動式結帳機，專櫃人員可外出為消費者結帳。圖／新光三越提供
超過百萬會員下載的新光三越APP，宅配服務新上線。圖／新光三越提供

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