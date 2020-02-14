人潮爆滿不為買口罩！「國民男友」許光漢香水一日店長　大批粉絲塞爆

「國民男友」許光漢今天（2月14日）為法國香氛品牌LE COUVENT洛蔻芳情人節快閃店擔任一日店長，現場湧入大批粉絲塞爆新光三越信義新天地A8的大門，還得出動樓管維持秩序，人潮甚至還蔓延到香堤廣場，在近期因防疫減少出門的時刻，更可見許光漢的人氣爆棚。雖然他因為過敏、臉上貼著OK繃，卻絲毫不減男神帥氣，一出場還貼心提醒大家記得戴口罩、出入公共場所要消毒雙手，還說「今年情人節有大家的陪伴，完全不寂寞」。

不僅與粉絲共度情人節，許光漢還幫10名幸運的消費者親自噴香水、合照拍立得，有人說「雖然自己有點怕上鏡頭，但為了許光漢豁出去」，還有人勾許光漢的手拍照、要求在簽名處畫愛心，讓後面大批粉絲忌妒地喊「不行」！

許光漢說自己是會對另一半比較呵護的類型，可能會突然帶她去吃一頓浪漫的晚餐或是送一份禮物，「希望每一天都是情人節」，也建議男性討芳心絕對要真誠、不要敷衍。

原本並不愛噴香水的許光漢，因為快要滿30歲，開始想擁有適合自己的香味，他偏愛酷一點、有個性、帶有木質調的中性香水，像是LE COUVENT洛蔻芳城市探遊系列的KYTHNOS基斯諾斯，彷彿陽光下微風吹拂野草的氣息，是他喜歡的香味之一，隨身包包裡也會放一小瓶香水或體香膏。許光漢說「比起視覺，味道的記憶更重要，沒有NG的香水，只有是否找到對的香味」。問到女生用哪種香味最吸引他？他說「適合自己個性的都OK，清新一點、不要噴太濃就好，噴在頸部耳下的位置最迷人」。