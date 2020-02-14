聽新聞
test
0:00 / 0:00
「賞櫻遊輪」今年暫別台灣！公主遊輪賞櫻三航次也取消
繼日前雄獅旅遊發布取消獨包的「世界夢號」、「威尼斯號」兩艘賞櫻遊輪之後，公主遊輪盛世公主號今天也宣布，因台灣和相鄰國家遊輪禁令政策影響，公主遊輪盛世公主號Majestic Princess於3月23日(一)、3月28日(六) 及 4月2日 (四) 6天賞櫻遊輪行程等三個航班取消。
今年三艘五個航次的賞櫻遊輪行程，全數取消，賞櫻遊輪今年暫別台灣市場。
業者表示，旅客可向各報名旅行社辦理全額退費(1/20以前取消訂單者不適用)，如選擇轉至5~8月指定航次，可享轉團優惠價。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言