「賞櫻遊輪」今年暫別台灣！公主遊輪賞櫻三航次也取消

司法不正義的審判，存在著對有色種族的歧視，對有色的又黑有窮的民族的極度歧視，無辜的成了白種人的替罪羔羊，甚至欲加之罪的亂判，可憐的又黑又窮種族，完全沒有反擊的能力，面對司法審判的不公義，誰能來替他們伸冤平反，需要有越多像布萊恩史蒂文森這樣的律師。

2020-02-14 16:18