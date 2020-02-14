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三星Galaxy Z Flip買氣發威！三星商城6小時內賣光　指定門市少數貨量快搶買

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
外型有如精緻粉餅盒的三星首款翻蓋式摺疊智慧手機Samsung Galaxy Z Flip買氣熱烈。圖／三星提供

外型有如精緻粉餅盒的三星首款翻蓋式摺疊智慧手機Samsung Galaxy Z Flip，昨天（2月13日）下午5點起於三星體驗館、三星智慧館、三星商城開放預購，短短5個多小時就賣光，再創摺疊智慧手機銷售佳績；三星體驗館、三星智慧館也湧入大量人潮搶著體驗這款話題限量新機，目前三星體驗館、三星智慧館仍有少數貨量，並提供指定機型舊換新加碼現折3,000元優惠，想入手可得動作快！

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，摺疊手機是三星今年發展的主力之一，因之前Samsung Galaxy Fold的市場反應熱烈，這次Samsung Galaxy Z Flip的備貨更為積極，目前在顏色銷售占比上「頑美黑」、「頑美紫」約各占半數。

Samsung Galaxy Z Flip採用全球首創的超薄可摺式玻璃，搭配隱藏轉軸設計，展開後6.7吋的亮麗螢幕具有21.9：9長寬比，摺疊後的輕巧尺寸可放於掌心，並內建高畫素雙主鏡頭及封面螢幕鏡頭，單機價48,880元，即日起至2月17日開放三星體驗館、三星智慧館限量預購，並將於2月21日於指定通路限量上市，可享指定機型舊換新加碼現折3,000元、星級螢幕維修禮遇、一年延長保固等星鑽尊榮服務。

外型有如精緻粉餅盒的三星首款翻蓋式摺疊智慧手機Samsung Galaxy Z Flip買氣熱烈。圖／三星提供

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