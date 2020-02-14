快訊

滯武漢台商第二班包機遙遙無期 陳時中：121人名單已備妥

日本疑現新冠肺炎社區感染 我提升日旅遊警示第一級注意

台灣最棒咖啡店25強！吳則霖Simple Kaffa再度奪冠

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
台灣首位在世界冠軍咖啡師大賽（WBC）奪冠的吳則霖。記者黃仕揚／攝影

台灣咖啡軟實力不容小覷，有人說，這十年是台灣咖啡歷史上的黃金時代。就在幾年內，不僅出身台灣的頂尖咖啡師，接連在國際咖啡大賽中奪魁，台灣生產的咖啡豆也在國際上大放異彩，品質及價格都愈來越穩定。

專為國際旅客蒐集觀光情報的網站Big 7 Travel，繼發布「全球50間最棒咖啡店」、「亞洲50間最棒咖啡店」之後，日前特別針對台灣列出了「台灣25間最棒咖啡店」的必訪清單，榜單幾乎囊括全台各地，而第一名毫無意外，仍是由台灣首位在世界冠軍咖啡師大賽（WBC）奪冠的吳則霖，其所主理的Simple Kaffa 興波咖啡。

這份由Big 7 Travel綜合網友及編輯評價的榜單，在一開頭特別說明台灣咖啡店都注入了獨特的在地風味及特色，若細看上榜的25間最佳咖啡館，雖然分布在北中南各地，但以台北上榜8家最多，其中，不乏許多「咖啡冠軍」的優質好店。

像是同樣名列Big 7 Travel「亞洲50間最棒咖啡店」榜首的「Simple Kaffa」，這次仍舊排名第一， Big 7 Travel特別提到，這裡以卡布奇諾特別聞名，其獨特的空間設計也讓人驚嘆並有助品嘗咖啡的五感體驗。

此外，在台北西華飯店附近的「GaBee」則是台灣首屆咖啡大師賽冠軍林東源所創立，網站特別說道，這裡可以喝到「以前從未嘗過」的獨特口味咖啡，像是南瓜、荔枝、地瓜到西瓜等；另像北歐盃咖啡烘焙大賽冠軍陳志煌的「Fika Fika Cafe」也名列第9。

而離開北部，位於高雄、榜單上排名第2的「路人咖啡Ruh Cafe」也獲得蠻高評價，Big 7 Travel認為這裡提供了「獨一無二的咖啡體驗」，特別盛讚這家「連店門都沒有」的小店，卻擁有高品質的咖啡及悠閒的步調。

另外，同樣被編輯群強調品質及氛圍均佳的還有台南「首璽咖啡SoSee Coffee」，這家據悉同時也是TWICE台灣成員周子瑜母親所開的咖啡店。

台灣最棒 25 間咖啡店名單：

1、Simple Kaffa（台北）

2、路人咖啡（高雄）

3、The Factory Mojocoffee（台中）

4、首璽咖啡（台南）

5、HAUSINC CAFE（台中）

6、Rufous Coffee（台北）

7、草月咖啡館（台東）

8、Here 149 Cafe（恆春

9、Fika Fika Cafe（台北）

10、Parlare coffee（高雄）

11、All Day Roasting Company（台北）

12、Coffee Stopover（台中）

13、墾墨咖啡（台東）

14、GaBee （台北）

15、麋谷 Migu village（恆春）

16、Miracle Coffee（台北）

17、Eddie’s cafe Et Tiramisu（基隆

18、My Cofi（高雄）

19、Tamp Temper Taichung Coffee（台中）

20、Jack & Nana（台北）

21、草店尾事務所（桃園）

22、Coffee Lover’s Planet（台北）

23、存憶 Cafe Bar（台南）

24、樹夏飲事（恆春）

25、夏隆咖啡館（基隆）

排名第2的高雄「路人咖啡Ruh Cafe」。圖／摘自路人咖啡粉絲團
Simple Kaffa 興波咖啡店內裝潢相當具有風格。記者黃仕揚／攝影
北歐盃咖啡烘焙大賽冠軍陳志煌的Fika Fika Cafe。圖／摘自Fika Fika Cafe粉絲團
台南的首璽咖啡。圖／摘自SoSee Coffee粉絲團
Simple Kaffa 興波咖啡店內裝潢相當具有風格。記者黃仕揚／攝影
Fika Fika Cafe。圖／摘自Fika Fika Cafe粉絲團
位於台北華山附近的Jack & Nana COFFEE STORE。圖／摘自Jack & Nana 粉絲團

咖啡館 恆春 基隆
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

咖啡控踩點踩起來！旅遊網站公布台灣最棒25家咖啡館

好好吃飯／在家輕鬆煮桂冠湯圓、火鍋料　與家人距離更近了

打卡新去處！屏東咖啡杯珍藏品特展 情人節浪漫登場

超夯台劇《想見你》景點懶人包！北部8大拍攝場景 咖啡館、韓式料理、海邊全都有

相關新聞

台灣最棒咖啡店25強！吳則霖Simple Kaffa再度奪冠

台灣咖啡軟實力不容小覷，有人說，這十年是台灣咖啡歷史上的黃金時代。就在幾年內，不僅出身台灣的頂尖咖啡師，接連在國際咖啡大...

外送牛排、壽喜燒、松葉蟹！在家吃便當　比出門更划算

因新冠病毒疫情，連帶影響民眾出外用餐的意願，許多餐廳、飯店的精緻便當，也成為民眾在家打牙祭的新選擇。包括以鐵板料理為主的...

咖啡控踩點踩起來！旅遊網站公布台灣最棒25家咖啡館

國外旅遊網站Big 7 Travel於2020年2月10日公布「台灣25間最佳咖啡館」，第一名不出所料就是之前已經奪得「世界50間最佳咖啡館」第一名的「Simple Kaffa」。

以視覺轉化心境 綠色時計療癒且有型

近年山系生活風格當道，舉凡野營、登山等戶外活動莫不大受歡迎。城市人重新回到自然的擁抱，透過親炙綠色的山林萬物，帶給人身心...

U值媒／當檢調司法系統生病，受歧視種族成代罪羔羊

司法不正義的審判，存在著對有色種族的歧視，對有色的又黑有窮的民族的極度歧視，無辜的成了白種人的替罪羔羊，甚至欲加之罪的亂判，可憐的又黑又窮種族，完全沒有反擊的能力，面對司法審判的不公義，誰能來替他們伸冤平反，需要有越多像布萊恩史蒂文森這樣的律師。

法語音樂劇初代羅密歐達米安領軍新男子團體 2月15浪漫開賣

被全球粉絲推崇為法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，最經典巨星卡司達米安‧薩格 (Damien Sargue)、尼可拉斯．特寇尼 (Nicolas Turconi)與史蒂芬．梅鐸 (Stéphane Métro) 即將於四月來台開唱。首度組成的三人男子團體，是兼具俊美面貌、完美聲線與讓人無法抗拒的獨特魅力的法國歌手。《羅密歐與茱麗葉》風靡全球六百五十萬觀眾，黃金陣容共組紳士男團《Les 3G》，國際巡迴製作台北全球首站，詮釋經典音樂劇及奧斯卡得獎電影曲目，讓台灣觀眾再一次心動心醉。

迪士尼櫻花季打卡熱點 台北奇奇蒂蒂高雄小飛象雙主場

迪士尼櫻花季今年首度推出奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象四個人氣角色的三間期間限定店，台北統一時代店、高雄大魯閣草衙道...

日本擴大檢疫成「旅遊重災區」？業者：退團約三成

日本政府今起擴大入境限制對象，包括發熱37.5度以上並伴有呼吸系統疾病症，且出現症狀前兩周內有湖北省旅遊史、逗留史，或曾...

押寶美國市場 江詩丹頓宣佈2021開設全新紐約專賣店

時值「新冠病毒」於全球蔓延，不僅亞洲景氣受到影響、成長趨緩，連帶精品產業的國際發表也持續傳出停辦、改期等變化。瑞士頂級鐘...

U值媒／與偶像共度一夜，這浪漫捨得放棄？

蓋茲比陪女友艾希莉前往紐約專訪導演羅蘭波拉德，對艾希莉而言，那是一個夢想發生的寶地，對蓋茲比來說就只是個從小生長的城市，他還不太明白為什麼那麼多人喜愛這裡，他巴不得想逃離，如果不是時間那麼剛好，這個週末蓋茲比一點都不希望回來。艾希莉哪想到這個週末如此峰迴路轉，接二連三的偶遇和豔遇，她幾乎迷失了自己，眼前若真有躍上枝頭成鳳凰的機會，誰還願意放過？要是有這麼個機會，遇見心目中的偶像還共度一夜，這般浪漫妳會捨得放棄？

連鎖生活館開架售情趣商品 消保協會：恐已違兒少法

台灣消保協會近日實地查看一家知名連鎖生活館北、中、南13處營業點，發現店內的情趣商品放在開架上，還可試用，可能有違兒少法...

手搖飲推夢幻「奶香系」草莓新品搶客 情人節喝好滿足

情人節沒安排大餐，自己買一杯粉嫩酸甜的草莓系手搖飲回家喝，也一樣很有氣氛喔！

熱門新聞

激省上千元！好市多開賣Airpods Pro引網暴動

史無前例！住六福莊送六福萬怡 兩晚只要4999元起

中小型口罩廠商「漏網」 經濟部：將全面徵用

相親「台積電主管vs傳產小開」怎選？ 網：要自由還是要錢

吃過雞蛋糕、喝過奶茶 你聽過「雞蛋糕奶茶」嗎？

全面抗疫！85度C即起28間門市送「次氯酸水」 民眾可自備容器索取

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。