台灣最棒咖啡店25強！吳則霖Simple Kaffa再度奪冠

台灣咖啡軟實力不容小覷，有人說，這十年是台灣咖啡歷史上的黃金時代。就在幾年內，不僅出身台灣的頂尖咖啡師，接連在國際咖啡大賽中奪魁，台灣生產的咖啡豆也在國際上大放異彩，品質及價格都愈來越穩定。

專為國際旅客蒐集觀光情報的網站Big 7 Travel，繼發布「全球50間最棒咖啡店」、「亞洲50間最棒咖啡店」之後，日前特別針對台灣列出了「台灣25間最棒咖啡店」的必訪清單，榜單幾乎囊括全台各地，而第一名毫無意外，仍是由台灣首位在世界冠軍咖啡師大賽（WBC）奪冠的吳則霖，其所主理的Simple Kaffa 興波咖啡。

這份由Big 7 Travel綜合網友及編輯評價的榜單，在一開頭特別說明台灣咖啡店都注入了獨特的在地風味及特色，若細看上榜的25間最佳咖啡館，雖然分布在北中南各地，但以台北上榜8家最多，其中，不乏許多「咖啡冠軍」的優質好店。

像是同樣名列Big 7 Travel「亞洲50間最棒咖啡店」榜首的「Simple Kaffa」，這次仍舊排名第一， Big 7 Travel特別提到，這裡以卡布奇諾特別聞名，其獨特的空間設計也讓人驚嘆並有助品嘗咖啡的五感體驗。

此外，在台北西華飯店附近的「GaBee」則是台灣首屆咖啡大師賽冠軍林東源所創立，網站特別說道，這裡可以喝到「以前從未嘗過」的獨特口味咖啡，像是南瓜、荔枝、地瓜到西瓜等；另像北歐盃咖啡烘焙大賽冠軍陳志煌的「Fika Fika Cafe」也名列第9。

而離開北部，位於高雄、榜單上排名第2的「路人咖啡Ruh Cafe」也獲得蠻高評價，Big 7 Travel認為這裡提供了「獨一無二的咖啡體驗」，特別盛讚這家「連店門都沒有」的小店，卻擁有高品質的咖啡及悠閒的步調。

另外，同樣被編輯群強調品質及氛圍均佳的還有台南「首璽咖啡SoSee Coffee」，這家據悉同時也是TWICE台灣成員周子瑜母親所開的咖啡店。

台灣最棒 25 間咖啡店名單：

1、Simple Kaffa（台北）

2、路人咖啡（高雄）

3、The Factory Mojocoffee（台中）

4、首璽咖啡（台南）

5、HAUSINC CAFE（台中）

6、Rufous Coffee（台北）

7、草月咖啡館（台東）

8、Here 149 Cafe（恆春）

9、Fika Fika Cafe（台北）

10、Parlare coffee（高雄）

11、All Day Roasting Company（台北）

12、Coffee Stopover（台中）

13、墾墨咖啡（台東）

14、GaBee （台北）

15、麋谷 Migu village（恆春）

16、Miracle Coffee（台北）

17、Eddie’s cafe Et Tiramisu（基隆）

18、My Cofi（高雄）

19、Tamp Temper Taichung Coffee（台中）

20、Jack & Nana（台北）

21、草店尾事務所（桃園）

22、Coffee Lover’s Planet（台北）

23、存憶 Cafe Bar（台南）

24、樹夏飲事（恆春）