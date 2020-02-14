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外送牛排、壽喜燒、松葉蟹！在家吃便當　比出門更划算

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
勝勢豬排推出5款不同主餐的便當，售價自200元起。圖／勝勢豬排提供

因新冠病毒疫情，連帶影響民眾出外用餐的意願，許多餐廳、飯店的精緻便當，也成為民眾在家打牙祭的新選擇。包括以鐵板料理為主的犇、日本螃蟹料理的月夜岩，以及勝勢、勝政日式豬排，都有不同的精緻餐盒，讓民眾不出門也可吃美食。

犇鐵板燒與外送平台合作，在大台北地區推出商務御膳便當，共計有剝皮辣椒沙朗捲、香煎紅條魚排、極黑和牛壽喜燒、安格斯牛排等6種主餐，搭配牛油炒飯、私房爆炒牛筋等佐菜，每套售價380～780元不等。除了可以外送之外，還可到店自取外帶。相較於店內每人平均消費約2,000～3,000元的金額，外帶便當相對親民不少。

標榜全台首間「日本活體螃蟹料理專賣店」的「月夜岩」餐廳，平常內用懷石套餐為3,600～10,000元，本次也以毛蟹、鱈場蟹、松葉蟹作為主角，推出「蟹壽司便當」。在木質便當盒當中，以添加紅、白醋調製而成的醋飯為底，上頭鋪有約100公克的散蟹肉、鮭魚卵與蛋黃絲，再配上烤鮭魚、玉子燒與時令菇類及秋葵，同時還附有一碗螃蟹湯，每份售價650元，採預約制，台北市區一次點購8份以上，可提供外送服務。

勝勢日式豬排、勝政豬排，也各自以其下餐點為基礎，結合外送平台服務，分別推出5款、7款的外送便當。勝勢豬排共有里肌豬排、腰內豬排、草蝦里肌豬排、咖哩里肌豬排等5種主餐選擇，售價自200元起。至於勝政豬排，則是有香脆舒康雞雞排、腰內豬排、里肌豬排、生薑燒厚切里肌豬排等7種主餐，售價自200元起。

犇推出剝皮辣椒沙朗捲、極黑和牛壽喜燒、安格斯牛排等6種便當，售價自380元起。圖／犇提供
日本螃蟹料理餐廳「月夜岩」推出蟹壽司便當，每份650元。記者陳睿中／攝影

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