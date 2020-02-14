快訊

滯武漢台商第二班包機遙遙無期 陳時中：121人名單已備妥

日本疑現新冠肺炎社區感染 我提升日旅遊警示第一級注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以視覺轉化心境 綠色時計療癒且有型

聯合報 / 記者釋俊哲╱台北即時報導
ORIS，Aquis日期潛水腕錶，精鋼，39.5毫米，防水300米，55,000元。圖╱ORIS提供。

近年山系生活風格當道，舉凡野營、登山等戶外活動莫不大受歡迎。城市人重新回到自然的擁抱，透過親炙綠色的山林萬物，帶給人身心靈的舒壓感受。也或許拜此股風潮，綠色表面腕表也逐漸成為療癒選擇、頗受歡迎。

ORIS的運動、潛水、飛行系列向來在中價位品牌有不錯口碑，Aquis系列便有一款薄荷綠色表面的日期腕表，以39.5毫米精鋼表殼具備300米防水性能，可在海灘衝浪、溯溪等不同活動中輕鬆配戴，加上漸層的薄荷綠色表面，散發1970年代的復古情懷；柏萊士（Bell & Ross）本週才發表了2020年巴塞爾表展的新品系列，其中便有一款BR V2-92軍綠色腕表。從卡其綠色的表面、軍綠色帆布尼龍表帶，再搭配指針上的綠色夜光塗料，軍事風格中另有低調風範。

萬寶龍（Montblanc）的1858系列Geosphere系列限量腕表則大方倡議「山岳」生活，強調白朗峰與時下山林生活的連結。表殼除採用與綠色表面合拍的青銅為材質，表面上下半部再具有南北半球的兩地時間並具日夜顯示。此外表底蓋更刻有白朗峰圖案、指南針，與兩只交叉的冰斧，似是鼓勵著配戴者，大膽啟程、勇於探索世界的每個未知角落。

雖是以軍綠色為元素，但如與身上的衣物搭配得宜，軍綠色時計也能散發優雅低調風範。圖╱Bell & Ross提供。
Bell & Ross，BR V2-92軍綠色腕表，精鋼，41毫米，時間顯示與日期功能，價格未定。圖╱Bell & Ross提供。
Montblanc，1858系列Geosphere限量腕表，表殼採拋光緞紋面處理，錶背再刻有指南針與交叉冰斧，凸顯探險精神。20萬5,800元。圖╱Montblanc提供。

腕表 溯溪
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

輕奢西洋情人節 優雅風格信物 為愛續程

G-Shock為女孩打造專屬表款 透明風加上玫瑰金讓人眼睛無法移開

為腕表添動能？這個法寶也是家中art deco

頑固男孩的堅強玩具 軍事風腕表 探索強悍極限

相關新聞

台灣最棒咖啡店25強！吳則霖Simple Kaffa再度奪冠

台灣咖啡軟實力不容小覷，有人說，這十年是台灣咖啡歷史上的黃金時代。就在幾年內，不僅出身台灣的頂尖咖啡師，接連在國際咖啡大...

外送牛排、壽喜燒、松葉蟹！在家吃便當　比出門更划算

因新冠病毒疫情，連帶影響民眾出外用餐的意願，許多餐廳、飯店的精緻便當，也成為民眾在家打牙祭的新選擇。包括以鐵板料理為主的...

咖啡控踩點踩起來！旅遊網站公布台灣最棒25家咖啡館

國外旅遊網站Big 7 Travel於2020年2月10日公布「台灣25間最佳咖啡館」，第一名不出所料就是之前已經奪得「世界50間最佳咖啡館」第一名的「Simple Kaffa」。

以視覺轉化心境 綠色時計療癒且有型

近年山系生活風格當道，舉凡野營、登山等戶外活動莫不大受歡迎。城市人重新回到自然的擁抱，透過親炙綠色的山林萬物，帶給人身心...

U值媒／當檢調司法系統生病，受歧視種族成代罪羔羊

司法不正義的審判，存在著對有色種族的歧視，對有色的又黑有窮的民族的極度歧視，無辜的成了白種人的替罪羔羊，甚至欲加之罪的亂判，可憐的又黑又窮種族，完全沒有反擊的能力，面對司法審判的不公義，誰能來替他們伸冤平反，需要有越多像布萊恩史蒂文森這樣的律師。

法語音樂劇初代羅密歐達米安領軍新男子團體 2月15浪漫開賣

被全球粉絲推崇為法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，最經典巨星卡司達米安‧薩格 (Damien Sargue)、尼可拉斯．特寇尼 (Nicolas Turconi)與史蒂芬．梅鐸 (Stéphane Métro) 即將於四月來台開唱。首度組成的三人男子團體，是兼具俊美面貌、完美聲線與讓人無法抗拒的獨特魅力的法國歌手。《羅密歐與茱麗葉》風靡全球六百五十萬觀眾，黃金陣容共組紳士男團《Les 3G》，國際巡迴製作台北全球首站，詮釋經典音樂劇及奧斯卡得獎電影曲目，讓台灣觀眾再一次心動心醉。

迪士尼櫻花季打卡熱點 台北奇奇蒂蒂高雄小飛象雙主場

迪士尼櫻花季今年首度推出奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象四個人氣角色的三間期間限定店，台北統一時代店、高雄大魯閣草衙道...

日本擴大檢疫成「旅遊重災區」？業者：退團約三成

日本政府今起擴大入境限制對象，包括發熱37.5度以上並伴有呼吸系統疾病症，且出現症狀前兩周內有湖北省旅遊史、逗留史，或曾...

押寶美國市場 江詩丹頓宣佈2021開設全新紐約專賣店

時值「新冠病毒」於全球蔓延，不僅亞洲景氣受到影響、成長趨緩，連帶精品產業的國際發表也持續傳出停辦、改期等變化。瑞士頂級鐘...

U值媒／與偶像共度一夜，這浪漫捨得放棄？

蓋茲比陪女友艾希莉前往紐約專訪導演羅蘭波拉德，對艾希莉而言，那是一個夢想發生的寶地，對蓋茲比來說就只是個從小生長的城市，他還不太明白為什麼那麼多人喜愛這裡，他巴不得想逃離，如果不是時間那麼剛好，這個週末蓋茲比一點都不希望回來。艾希莉哪想到這個週末如此峰迴路轉，接二連三的偶遇和豔遇，她幾乎迷失了自己，眼前若真有躍上枝頭成鳳凰的機會，誰還願意放過？要是有這麼個機會，遇見心目中的偶像還共度一夜，這般浪漫妳會捨得放棄？

連鎖生活館開架售情趣商品 消保協會：恐已違兒少法

台灣消保協會近日實地查看一家知名連鎖生活館北、中、南13處營業點，發現店內的情趣商品放在開架上，還可試用，可能有違兒少法...

手搖飲推夢幻「奶香系」草莓新品搶客 情人節喝好滿足

情人節沒安排大餐，自己買一杯粉嫩酸甜的草莓系手搖飲回家喝，也一樣很有氣氛喔！

熱門新聞

激省上千元！好市多開賣Airpods Pro引網暴動

史無前例！住六福莊送六福萬怡 兩晚只要4999元起

中小型口罩廠商「漏網」 經濟部：將全面徵用

相親「台積電主管vs傳產小開」怎選？ 網：要自由還是要錢

吃過雞蛋糕、喝過奶茶 你聽過「雞蛋糕奶茶」嗎？

全面抗疫！85度C即起28間門市送「次氯酸水」 民眾可自備容器索取

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。