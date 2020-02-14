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以視覺轉化心境 綠色時計療癒且有型
近年山系生活風格當道，舉凡野營、登山等戶外活動莫不大受歡迎。城市人重新回到自然的擁抱，透過親炙綠色的山林萬物，帶給人身心靈的舒壓感受。也或許拜此股風潮，綠色表面腕表也逐漸成為療癒選擇、頗受歡迎。
ORIS的運動、潛水、飛行系列向來在中價位品牌有不錯口碑，Aquis系列便有一款薄荷綠色表面的日期腕表，以39.5毫米精鋼表殼具備300米防水性能，可在海灘衝浪、溯溪等不同活動中輕鬆配戴，加上漸層的薄荷綠色表面，散發1970年代的復古情懷；柏萊士（Bell & Ross）本週才發表了2020年巴塞爾表展的新品系列，其中便有一款BR V2-92軍綠色腕表。從卡其綠色的表面、軍綠色帆布尼龍表帶，再搭配指針上的綠色夜光塗料，軍事風格中另有低調風範。
萬寶龍（Montblanc）的1858系列Geosphere系列限量腕表則大方倡議「山岳」生活，強調白朗峰與時下山林生活的連結。表殼除採用與綠色表面合拍的青銅為材質，表面上下半部再具有南北半球的兩地時間並具日夜顯示。此外表底蓋更刻有白朗峰圖案、指南針，與兩只交叉的冰斧，似是鼓勵著配戴者，大膽啟程、勇於探索世界的每個未知角落。
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