法語音樂劇初代羅密歐達米安領軍新男子團體 2月15浪漫開賣

被全球粉絲推崇為法語音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，最經典巨星卡司達米安‧薩格 (Damien Sargue)、尼可拉斯．特寇尼 (Nicolas Turconi)與史蒂芬．梅鐸 (Stéphane Métro) 即將於四月來台開唱。首度組成的三人男子團體，是兼具俊美面貌、完美聲線與讓人無法抗拒的獨特魅力的法國歌手。《羅密歐與茱麗葉》風靡全球六百五十萬觀眾，黃金陣容共組紳士男團《Les 3G》，國際巡迴製作台北全球首站，詮釋經典音樂劇及奧斯卡得獎電影曲目，讓台灣觀眾再一次心動心醉。



從百老匯到奧斯卡 富有故事情節的流行演唱會



法語音樂劇用歌曲說故事，兼具流行性及傳唱度高的特色。以輕鬆易懂的方式呈現經典文學題材。此次台北演唱會，除經典歐美音樂劇如《羅密歐與茱麗葉》、《鐘樓怪人》、《悲慘世界》、《吉屋出租》等作品，另加入奧斯卡得獎作品《一個巨星的誕生》、《樂來樂愛你》等電影金曲，一次網羅極富故事性與情感的熱門戲劇歌曲。







高顏值硬實力歌手 讓人無法抗拒的三面情人



法語音樂劇的演員，格外注重「演唱實力」與「歌手魅力」，也因此通常兼具音樂劇演員，與流行音樂巨星兩個身分。全球各地累積千百萬的粉絲追隨。紳士男團《Les 3G》，是Les 3 Gentlemen的縮寫，由三位不同風格、稱霸法語樂壇的人氣歌手組成，「王者系情人-達米安‧薩格(Damien Sargue)、」、「挑逗系情人-尼可拉斯．特寇尼 (Nicolas Turconi)」及「靈魂系情人-史蒂芬．梅鐸 (Stéphane Métro)」，三種讓人難以抗拒的紳士情人，同時在舞台上演唱，歌聲魅力的迸發勢必讓粉絲滿足。



達米安‧薩格 (Damien Sargue)，為無人能超越的初代羅密歐，曾參與知名的音樂劇如《鐘樓怪人》、《三劍客》演出。圖／聯合數位文創提供

帶有貴族氣質的王者系情人達米安‧薩格 (Damien Sargue)，外型絕佳、聲音清亮，舞台上深情、狂放或是絕望都收放自如，讓他成為無人能超越的初代羅密歐。從11歲就開始開始發行專輯、成為能唱能跳又能演的偶像歌手。曾參與知名的音樂劇如《鐘樓怪人》、《三劍客》的演出。



尼可拉斯．特寇尼 (Nicolas Turconi)，出自法國名校佛洛朗戲劇學院的高材生，以《羅密歐與茱麗葉》鐵豹一角打響名號。圖／聯合數位文創提供

危險性感的挑逗系情人尼可拉斯．特寇尼 (Nicolas Turconi)，以《羅密歐與茱麗葉》鐵豹一角打響名號。曾在《與森林共舞》中飾演老虎Shere Khan、法語版音樂劇《貓》演出，演出絕色經歷簡直可以稱作「萬獸之王」。出自法國名校佛洛朗戲劇學院的高材生，深厚實力甚至讓他成為巴黎國際音樂劇學校講師。



史蒂芬．梅鐸 (Stéphane Métro)從法語音樂劇到百老匯音樂劇、幕前演出到幕後製作訓練指導演，是跨領域的演藝鬼才。圖／聯合數位文創提供

暖男溫柔的靈魂系情人史蒂芬．梅鐸 (Stéphane Métro)，同樣發跡於《羅密歐與茱麗葉》。參與不同知名音樂劇外，同時是一位聲樂教練，也進行音樂劇製作，及擔任法國歌唱選秀比賽評審。從法語音樂劇到百老匯音樂劇的演出，幕前演出到幕後製作訓練指導，是跨領域的演藝鬼才。







全球巡演首站在台北 量身打造城市歌曲



重磅巨星卡司組成的團體，國際巡迴首站台北。三位紳士情人特別融合自身的經歷，以城市主題為主軸，從經典音樂劇唱到奧斯卡得獎電影金曲，精心結合城市主題，用法式口吻帶領台灣觀眾「唱」遊世界。因為熱愛台北，三位紳士情人還特別打造了台北獨有的城市歌曲，期能更貼近台灣觀眾，帶來一場精彩無比又難忘的演唱會。







自己的情人自己選 演唱會購票限定驚喜



法語音樂劇巨星演唱會《Les 3G三面情人》由聯合數位文創主辦，4月11日至4月12日於台北國父紀念館演出兩場。2月15日中午12點開賣，購票享最低85折優惠。凡購買VIP區情人套票即贈送獨家限量指定情人票夾一只。更多詳情優惠訊息請上 udn售票網 ；客服專線(02)7721-6958 #2 (每日09:00-18:00)。







【非看不可音樂盛事】

●2020最浪漫法式音樂綺想演唱會

●法語樂壇黃金陣容搶先全球揭開序曲

●2018《羅密歐與茱麗葉》經典卡司再現齊聚飆唱

●匯集風靡全球的音樂劇、賣座電影金曲，一次滿足所有影劇迷期待

●亞洲地區獨家彩蛋 量身打造城市歌曲





【演出資訊】

主辦單位：聯合數位文創udnFunLife

製作團隊 : CROMONO INTERNATIONAL

演出時間：2020年04月11日(六) 19:30、2020年04月12日 (日) 14:30，共2場。

演出地點：台北國父紀念館(台北市信義區仁愛路四段505號)

演出票價：$2,799 (VIP區)/$1,999 (A區)/$1,599 (B區)/$899 (C區)

購票通路： udn售票網

演出官網： udn瘋活動

客服專線： (02)7721-6958 #2(每日09:00-18:00)