咖啡控踩點踩起來！旅遊網站公布台灣最棒25家咖啡館

（圖片來源：《食力》提供）

【撰文＝黃敬翔】

1990年代麥當勞登台帶入平價咖啡，隨後星巴克、丹提等連鎖咖啡館持續冒出頭，超商也加入到戰場中。不過隨著「第三波咖啡浪潮」的到來，台灣許多咖啡館不但告別平價走向精品化，更逐漸發展處屬於自己的咖啡美學，為消費者帶來與眾不同的個人體驗。

國外旅遊網站Big 7 Travel於2020年2月10日公布「台灣25間最佳咖啡館」，這份榜單是從網友評論，加上編輯群本身的意見與體驗綜合選出。Big 7 Travel也特別指出，這些上榜的台灣咖啡館都注入了獨特的本土風味與風格。當中，第一名不出所料，是2019年7月就已經當選「世界50間最佳咖啡館」第一名的「Simple Kaffa」！

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台北8家上榜！絕不能錯過世界咖啡冠軍的Simple Kaffa

台灣25間最佳咖啡館榜單上，台北上榜的店數最多，總共8家。其中排行第一的「Simple Kaffa」其實早在2019年7月，同樣由Big 7 Travel發布的「世界50間最佳咖啡館」與8月「亞洲50間最佳咖啡館」中奪下第一，因此本次仍名列榜首。Simple Kaffa由2016年世界咖啡大師賽（World Barista Championship）冠軍吳則霖經營，每天都有人從國內外慕名而來，品嚐世界冠軍的手藝。Big 7 Travel也說到，除了聞名的「卡布奇諾」一定要喝以外，其獨特的空間設計也會讓來客忍不住驚嘆。

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囊括世界、亞洲與台灣第一咖啡館的「Simple Kaffa」，其裝潢設計相當精美。（圖片來源：《食力》提供）

除了Simple Kaffa外，台北其他上榜的咖啡館中也不乏國際級好手，如「Fika Fika Cafe」（第9名）創辦人為北歐盃咖啡烘焙大賽（Nordic Roaster Competition）冠軍陳志煌；「GABEE.」（第14名）則是第一屆台灣咖啡大師比賽冠軍林東源創立；2017世界盃虹吸咖啡大賽冠軍楊衣姍擔任的品牌總監的「Coffee Lover’s Planet」（第22名）。

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Fika Fika Cafe的「Fika」在瑞典語中意指「喝杯咖啡，小憩片刻」。（圖片來源：《食力》提供）

其他上榜的台北咖啡館分別是「Rufous Coffee」（第6名）、「All Day Roasting Company」（第11名）、歌手林俊傑開設的「Miracle Coffee」（第16名）以及「Jack & Nana」（第20名）。

小標文字 台中4家上榜！追求極致但氣氛輕鬆的Mojocoffee深受喜愛

上榜的台中咖啡館中，排名最前的是第3名的「The Factory Mojocoffee」，Big 7 Travel評價Mojocoffee從挑選合適的咖啡豆到烘焙、調製成咖啡等過程都致力於追求極致，且氣氛非常輕鬆，讓人忍不住待上一天。

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除了Mojocoffee外，台中其他上榜的咖啡館為「HAUSINC CAFE」（第5名）、「Coffee Stopover」（第12名）與「Tamp Temper Taichung Coffee」（第19名）。

高雄、恆春各3家！高雄「路人咖啡」奉上最獨特的咖啡體驗

在25家咖啡館中，排名第2、來自高雄的「路人咖啡」無疑是最特殊的一家。Big 7 Trave指出這家超接地氣、連門都沒有的平價咖啡館不僅在裝潢設計上與他人與眾不同，咖啡也是全台灣數一數二地好喝，為消費者提供了獨特的咖啡體驗。

路人咖啡光是店面、裝潢就與其他上榜咖啡館形成極大的差異，為消費者提供了獨特的咖啡體驗。（圖片來源：路人咖啡臉書）

高雄其他上榜的咖啡館為「Parlare coffee」（第10名）、「My Cofi」（第18名）。

恆春上榜的咖啡分別是「Here149 Cafe」（第8名）、「麋谷 Migu village」（第15名）與「樹夏飲事」（第24名）。排名最前的Here149 Cafe，Big 7 Trave評價它的咖啡師世界一流，從拍攝完美的照片到回答咖啡豆的問題，這裏的咖啡師幾乎都可以做到近乎完美。

台南、台東、基隆各2家上榜 桃園則有1家

台南上榜的咖啡館為「首璽咖啡」（第4名）與「存憶Cafe Bar」（第23名）。Big 7 Travel表示，身為咖啡愛好者，到台南絕對不能錯過首璽咖啡，並指出就氣氛與品質來說，它是全台灣最好的咖啡館之一。

Big 7 Travel認為，就氣氛與品質來說，首璽咖啡是全台灣最好的咖啡館之一。（圖片來源：首璽咖啡臉書）

台東的「草月咖啡館」（第7名）與「墾墨咖啡」（第13名）則是台東唯二上榜的咖啡館。Big 7 Travel形容，如果你喜愛濃郁、煙燻、大膽的口味，草月咖啡館的任何品項你絕對都會愛上。

基隆上榜的咖啡館為「Eddie's cafe Et Tiramisu」（第17名）與「夏隆咖啡館」（第25名）。此外，桃園唯一上榜的咖啡館為第21名的「草店尾事務所」。

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