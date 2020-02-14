快訊

沖繩也淪陷！女計程車司機確診感染新冠肺炎

撞上消防車釀1死4傷 拖板車司機10萬元交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迪士尼櫻花季打卡熱點 台北奇奇蒂蒂高雄小飛象雙主場

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
迪士尼櫻花季期間限定店台北店，以奇奇蒂蒂櫻花野餐為主題。記者江佩君／攝影

迪士尼櫻花季今年首度推出奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象四個人氣角色的三間期間限定店，台北統一時代店、高雄大魯閣草衙道店選在今天情人節開幕，搭配充滿春天氣息的櫻花樹佈景，充滿甜蜜氣息。

●台北統一時代店「奇奇蒂蒂主題櫻花野餐

迪士尼櫻花季台北統一時代店主打「奇奇蒂蒂」主題，期間限定店位於2樓夢廣場，現場除了快閃店，整個空間化為櫻花森林場景，並佈置櫻花野餐拍照區，讓消費者盡情在這空間拍美照。

走進快閃店，奇奇蒂蒂主題大型扭蛋機馬上吸引眾人目光，每次300元，可轉到奇奇蒂蒂、瑪麗貓、杜洛斯、柏里歐四款扭蛋外，還有機會抽中大隻公仔，扭蛋機內的限定商品也是快閃店內買不到的商品。

●高雄大魯閣草衙道「小飛象主題歡樂世界」

大魯閣草衙道以小飛象為主題，推出超可愛的小飛象打卡牆、瑪麗貓午後時光咖啡杯拍照區，於大魯閣草衙道大道東1樓異想空間登場。

現場還有奇奇蒂蒂主題轉盤，有機會轉到櫻花季限定主題手拿鏡、隨身六角鏡、手機氣囊支架或硬式票卡夾等，每次150元。每個商品都有奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象款四款主題，讓粉絲們試手氣。另有瑪麗貓主題午後時光咖啡杯、小鹿斑比主題櫻花推車，都是高人氣的拍照打卡熱點。

●周邊達5、6百種 兩用傘加購價299元CP值最高

這次櫻花季快閃店內集結500～600項商品，當中高達三分之二為新品，最受歡迎的人氣商品，為櫻花季限定款奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象的絨毛娃娃，可愛的模樣讓粉絲忍不住打包帶回家。

今年既然以「櫻花季野餐」為主題，少不了周邊商品，包括女子力破表的櫻花季野餐籃、方便收納的野餐墊、環保餐具、附提袋玻璃水瓶等。還有奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象四款櫻花季晴雨兩用傘，原價599元、加購價只要299元，相當划算。

快閃店內限定商品琳瑯滿目，特色商品還有台北店限定款蒂蒂款造型髮箍，一戴馬上變身超萌花栗鼠；另有限量滑鼠墊、滑鼠、珪藻土杯墊與地墊等，當然還包括各式可愛袋包類、卡夾、文具周邊等。全檔期單筆消費滿999元，可隨機獲得奇奇、蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象五款造型書籤一個。

●「迪士尼櫻花季期間限定店台北店」

活動檔期：2/14(五)～3/31(二)

營業時間：11:00～22:00

地點：統一時代百貨台北店2F夢廣場

粉紅野餐派對：2/16(日)、2/28(五) 14:00

●「迪士尼櫻花季期間限定店高雄店」

活動檔期：2/14(五)～4/5(日)

營業時間：11:00～22:00

地點：高雄大魯閣草衙道大道東1F異想空間

粉紅野餐派對：2/28(五)、2/29(六) 14:00

●「迪士尼櫻花季期間限定店台中店」

活動檔期：2/28(五)～4/19(日)

營業時間：11:00～22:00

地點：台中廣三SOGO百貨1F

野餐時間：2/28(五)

迪士尼櫻花季期間限定店台北店，以奇奇蒂蒂櫻花野餐為主題。記者江佩君／攝影
迪士尼櫻花季期間限定店各式周邊。記者江佩君／攝影
迪士尼櫻花季期間限定店台北店，奇奇蒂蒂主題大型扭蛋機。記者江佩君／攝影
迪士尼櫻花季期間限定店高雄店開幕首日買氣熱絡。圖／大魯閣草衙道提供
迪士尼櫻花季期間限定店高雄店。圖／大魯閣草衙道提供
迪士尼櫻花季期間限定店台北店，以奇奇蒂蒂櫻花野餐為主題。記者江佩君／攝影
迪士尼櫻花季期間限定店台北店，以奇奇蒂蒂櫻花野餐為主題。記者江佩君／攝影
迪士尼櫻花季期間限定店高雄店，瑪麗貓午後時光咖啡杯拍照區。圖／大魯閣草衙道提供
迪士尼櫻花季期間限定店高雄店限定，小飛象娃娃999元。圖／大魯閣草衙道提供

櫻花季 野餐 迪士尼
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

阿里山櫻花季影片入圍日本國際觀光影像節 盼揚名國際

經典櫻花水岸！ 2020日本櫻花季「伊豆河津櫻祭典」重頭戲開跑

「阿拉丁2」、「親愛的，我把孩子縮小了」續篇籌備中

拉拉山櫻花季開囉 大溪警提不塞不掃興交管措施

相關新聞

日本擴大檢疫成「旅遊重災區」？業者：退團約三成

日本政府今起擴大入境限制對象，包括發熱37.5度以上並伴有呼吸系統疾病症，且出現症狀前兩周內有湖北省旅遊史、逗留史，或曾...

獨占整節車廂、獨享名家藝術 行動總統套房獨家體驗

2019年11月27日早上，我在專屬管家辻本小姐的引導下來到位於京都車站格蘭比亞酒店（Hotel Granvia Kyoto）的15樓、TWILIGHT EXPRESS瑞風的專用候車室，參加出發前的歡迎會。歡迎會請來日本茶道千家十職中的第16代製壺師大西清右衛門演講，瑞風列車交誼廳（Lounge）內茶會使用的特製原創鐵壺「真形釜」，就是由他親手打造。

迪士尼櫻花季打卡熱點 台北奇奇蒂蒂高雄小飛象雙主場

迪士尼櫻花季今年首度推出奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象四個人氣角色的三間期間限定店，台北統一時代店、高雄大魯閣草衙道...

押寶美國市場 江詩丹頓宣佈2021開設全新紐約專賣店

時值「新冠病毒」於全球蔓延，不僅亞洲景氣受到影響、成長趨緩，連帶精品產業的國際發表也持續傳出停辦、改期等變化。瑞士頂級鐘...

U值媒／與偶像共度一夜，這浪漫捨得放棄？

蓋茲比陪女友艾希莉前往紐約專訪導演羅蘭波拉德，對艾希莉而言，那是一個夢想發生的寶地，對蓋茲比來說就只是個從小生長的城市，他還不太明白為什麼那麼多人喜愛這裡，他巴不得想逃離，如果不是時間那麼剛好，這個週末蓋茲比一點都不希望回來。艾希莉哪想到這個週末如此峰迴路轉，接二連三的偶遇和豔遇，她幾乎迷失了自己，眼前若真有躍上枝頭成鳳凰的機會，誰還願意放過？要是有這麼個機會，遇見心目中的偶像還共度一夜，這般浪漫妳會捨得放棄？

連鎖生活館開架售情趣商品 消保協會：恐已違兒少法

台灣消保協會近日實地查看一家知名連鎖生活館北、中、南13處營業點，發現店內的情趣商品放在開架上，還可試用，可能有違兒少法...

手搖飲推夢幻「奶香系」草莓新品搶客 情人節喝好滿足

情人節沒安排大餐，自己買一杯粉嫩酸甜的草莓系手搖飲回家喝，也一樣很有氣氛喔！

萊爾富會員3周年慶！周周抽Gogoro 3　App推衛生紙3折、一包不到10元

超商專寵會員是時下趨勢，已累積超過320萬會員數的萊爾富Hi－Life VIP會員App今年邁入3周年，特別舉辦會員三周...

新冠肺炎影響出遊意願 品保會：第二季出遊提高

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，旅行業全面受到衝擊，其中又以陸港澳出境團影響最大。旅行業品質保障協會說，受疫情影響...

孫藝真在「愛的迫降」選用包款 推出全新2.0的FAB系列

即將逼近大結局的韓劇「愛的迫降」，因著男、女主角高顏值的登對，以及浪漫逗趣的內容，使得收視節節攀升之外，女主角孫藝真在劇...

U值媒／手做最有心 情人節專屬巧克力草莓

Love Is In The Air（空氣中充滿了愛）今天來做做情人節專屬巧克力草莓，簡單易做好吃又浪漫，配香檳超搭的！

奇美博物館變150張「世界最美便條紙」！台灣限定登場

曾經推出「清水寺」紙雕便利貼造成轟動的「TRIAD」，終於要出台灣版本囉！本次TRIAD特別以「台南奇美博物館」作為造型...

熱門新聞

激省上千元！好市多開賣Airpods Pro引網暴動

紐約時裝周／布蕾克萊芙莉背心快撐破 亮麗出席MK大秀

中小型口罩廠商「漏網」 經濟部：將全面徵用

史無前例！住六福莊送六福萬怡 兩晚只要4999元起

相親「台積電主管vs傳產小開」怎選？ 網：要自由還是要錢

口罩廠商怨沒被徵用也不能賣 經濟部陸續發徵用書

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。