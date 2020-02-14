迪士尼櫻花季打卡熱點 台北奇奇蒂蒂高雄小飛象雙主場

迪士尼櫻花季今年首度推出奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象四個人氣角色的三間期間限定店，台北統一時代店、高雄大魯閣草衙道店選在今天情人節開幕，搭配充滿春天氣息的櫻花樹佈景，充滿甜蜜氣息。

●台北統一時代店「奇奇蒂蒂主題櫻花野餐」

迪士尼櫻花季台北統一時代店主打「奇奇蒂蒂」主題，期間限定店位於2樓夢廣場，現場除了快閃店，整個空間化為櫻花森林場景，並佈置櫻花野餐拍照區，讓消費者盡情在這空間拍美照。

走進快閃店，奇奇蒂蒂主題大型扭蛋機馬上吸引眾人目光，每次300元，可轉到奇奇蒂蒂、瑪麗貓、杜洛斯、柏里歐四款扭蛋外，還有機會抽中大隻公仔，扭蛋機內的限定商品也是快閃店內買不到的商品。

●高雄大魯閣草衙道「小飛象主題歡樂世界」

大魯閣草衙道以小飛象為主題，推出超可愛的小飛象打卡牆、瑪麗貓午後時光咖啡杯拍照區，於大魯閣草衙道大道東1樓異想空間登場。

現場還有奇奇蒂蒂主題轉盤，有機會轉到櫻花季限定主題手拿鏡、隨身六角鏡、手機氣囊支架或硬式票卡夾等，每次150元。每個商品都有奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象款四款主題，讓粉絲們試手氣。另有瑪麗貓主題午後時光咖啡杯、小鹿斑比主題櫻花推車，都是高人氣的拍照打卡熱點。

●周邊達5、6百種 兩用傘加購價299元CP值最高

這次櫻花季快閃店內集結500～600項商品，當中高達三分之二為新品，最受歡迎的人氣商品，為櫻花季限定款奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象的絨毛娃娃，可愛的模樣讓粉絲忍不住打包帶回家。

今年既然以「櫻花季野餐」為主題，少不了周邊商品，包括女子力破表的櫻花季野餐籃、方便收納的野餐墊、環保餐具、附提袋玻璃水瓶等。還有奇奇蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象四款櫻花季晴雨兩用傘，原價599元、加購價只要299元，相當划算。

快閃店內限定商品琳瑯滿目，特色商品還有台北店限定款蒂蒂款造型髮箍，一戴馬上變身超萌花栗鼠；另有限量滑鼠墊、滑鼠、珪藻土杯墊與地墊等，當然還包括各式可愛袋包類、卡夾、文具周邊等。全檔期單筆消費滿999元，可隨機獲得奇奇、蒂蒂、小鹿斑比、瑪麗貓、小飛象五款造型書籤一個。

●「迪士尼櫻花季期間限定店台北店」

活動檔期：2/14(五)～3/31(二)

營業時間：11:00～22:00

地點：統一時代百貨台北店2F夢廣場

粉紅野餐派對：2/16(日)、2/28(五) 14:00

●「迪士尼櫻花季期間限定店高雄店」

活動檔期：2/14(五)～4/5(日)

營業時間：11:00～22:00

地點：高雄大魯閣草衙道大道東1F異想空間

粉紅野餐派對：2/28(五)、2/29(六) 14:00

●「迪士尼櫻花季期間限定店台中店」

活動檔期：2/28(五)～4/19(日)

營業時間：11:00～22:00

地點：台中廣三SOGO百貨1F