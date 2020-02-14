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日本擴大檢疫成「旅遊重災區」？業者：退團約三成

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台灣旅客愛日本，業者表示，退團率相較各線不算高。記者羅建怡／攝影

日本政府今起擴大入境限制對象，包括發熱37.5度以上並伴有呼吸系統疾病症，且出現症狀前兩周內有湖北省旅遊史、逗留史，或曾與有前兩者旅遊史的人有密切接觸等。旅遊業者表示，疫情發生至今，日本退團率不高，原本約一成，擴大檢疫後，取消約三成，多集中在2、3月出發的團體。

新冠病毒疫情升溫，衝擊逐漸波及日本。據了解，國籍航空華航、長榮已在官網上陸續公布2月中下旬飛日本線的航班取消動態，航點包括最熱門的大阪、東京成田等，幾乎每天都有1~3班日本航班被取消；部分業者憂心表示，3月中之前出發的日本團，估計跑了一半左右的量，日本境內目前確診案例已超過30例，昨又發生1例死亡，日本旅遊市場恐怕是下個重災區。

台灣旅客愛日本，赴日旅客人次連年成長，2009年赴日人次共111.4萬，大幅成長到2018年的482.6萬，成長近4倍，而去年預估破500萬人次。其中，台日航點又以大阪、東京成田最多航空公司營運，這兩個航點也是台灣人赴日最主要的進出點，航班載客率平均可達8成以上。

品保協會東北亞線委員蔡錦惠表示，其實日本線取消率不算高，退團多半集中在2、3月，4月之後的團體都還在觀望中。她預估，目前退團約三成，不至於成為下一個旅遊重災區。因日本還未列入警示區，退團退費原則將依照旅遊契約第13條，實際產生的費用也採實支實付方式。

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