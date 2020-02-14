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押寶美國市場 江詩丹頓宣佈2021開設全新紐約專賣店
時值「新冠病毒」於全球蔓延，不僅亞洲景氣受到影響、成長趨緩，連帶精品產業的國際發表也持續傳出停辦、改期等變化。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）則在近日宣佈：將於2021年春季於美國紐約開設全新的兩層樓曼哈頓專賣店，押寶美國頂級消費者的未來景氣上揚。
根據外電指出，江詩丹頓品牌總裁Louis Ferla表示：紐約市新旗艦店將是進一步發展與美國客戶的長期合作的絕好機會。自1817年以來，江詩丹頓持續在美國開展業務，並擁有眾多專門為美國市場設計的時計；江詩丹頓還擁有收藏家和鑑賞家開發訂製的悠久歷史。並為消費者提供最佳服務、空間、位置，以及絕佳的銷售體驗。
事實上，即便是四月下旬即將開展的鐘錶與奇蹟展（Watches & Wonders），如今仍充滿觀望氣息，而此時江詩丹頓的拓點，則無疑為頂級鐘表零售帶來些許樂觀想像。江詩丹頓所屬的歷峰集團（Richemont Group）近年積極朝開設直營專賣店路線發展、有其市場考量；唯位處精華地段的專賣店也等同高額的店租、養護與人事開銷；然而對消費者而言，直接在本地擁有悠久良好商譽的傳統零售通路，則帶來多元選擇的另一優勢。
然而無論如何，江詩丹頓全新的曼哈頓專賣店仍值得期待。兩層樓的金色外觀，以龐大視覺量體的江詩丹頓「馬爾他十字」成為外牆主視覺，再搭配通透的大片玻璃，營造出紐約的豪奢大都會風情。品牌同時將推出Patrimony系列萬年曆腕表，以玫瑰金搭配藍色表面，並採限量的專賣店獨家販售。
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