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連鎖生活館開架售情趣商品 消保協會：恐已違兒少法

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
台灣消保協會指連鎖生活館開架陳列情趣商品，雖有告示禁止未滿18歲者購買，仍有違反兒少法之虞。圖／台灣消保協會提供

台灣消保協會近日實地查看一家知名連鎖生活館北、中、南13處營業點，發現店內的情趣商品放在開架上，還可試用，可能有違兒少法之虞，今天呼籲業者業者應將情趣用品有效隔離擺放與管理，政府有關單位應定期稽查，以維護兒少權益。　

台灣消保協會在西洋情人節的今天表示，最近接到一位婦女的電話，抱怨一家以家用小百貨和藥妝為主的連鎖生活館店內，有情趣用品開架擺設，她和孩子去逛時，孩子拿著按摩棒問她那要怎麼用，她不知道要如何回答。

台灣消保協會即調查這家生活館在北部、中部、南部的13家連鎖店，的確在開架上看到情趣商品，且是各店一致陳列販售，雖然有放告示禁止未滿18歲者購買，但因是開架陳列，大人小孩都可以輕易拿取且試用。

消保協會強調，根據兒童及少年福利與權益保障法第43條：「任何人均不得販賣、交付或供應第一項第一款至第三款之物質、物品予兒童及少年。任何人均不得對兒童及少年散布或播送第一項第三款之內容或物品。」同法第44條：「任何人不得以違反第三項所定辦法之陳列方式，使兒童及少年觀看或取得應列為限制級之物品。」此連鎖生活館在公開的賣場陳列販售情趣用品，並無禁止青少年及兒童進入，恐已違法。

消保協會即呼籲店家，應馬上對擺放兒、少年不宜的情趣用品應有效隔離擺放與管理，並籲政府有關單位應定期稽查，以維護兒少權益。

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