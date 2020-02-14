手搖飲推夢幻「奶香系」草莓新品搶客 情人節喝好滿足

情人節沒安排大餐，自己買一杯粉嫩酸甜的草莓系手搖飲回家喝，也一樣很有氣氛喔！

最近正逢草莓季，市面上已有不少知名手搖飲品牌都推出相關商品，近日推出的新品則都很有「奶香」，包括知名飲料品牌「Sharetea」在2/14日情人節推出草莓厚鮮奶等3款粉系飲品，用夢幻調色擄獲少女心；天仁集團旗下品牌「CHAFFEE」也推出「草莓紅茶拿鐵」、「草莓紅茶優格」，新品推出期間特價供應，要吸引手搖飲控與草莓控嘗鮮。

草莓椰椰雪酪。圖／Sharetea提供 草莓厚鮮奶。圖／Sharetea提供

Sharetea的「草莓厚鮮奶」看到得草莓切片，加上濃純奶香，滋味滑順入口；很受矚目的「炙燒莓莓鮮奶」搭配招牌珍珠和大量鮮奶，頂端以黑糖炙燒酥脆，口感多層次。「草莓椰椰雪酪」則是以草莓冰沙為主體，加上純白鮮奶油，浪漫配色先得分。 炙燒莓莓鮮奶。圖／Sharetea提供

天仁CHAFFEE「草莓紅茶拿鐵」，則是用阿薩姆紅茶、草莓、小農鮮乳，打成類似奶昔綿密口感，喝得到草莓顆粒；另一款「草莓紅茶優格」是以阿薩姆紅茶、草莓、優格，加入職人自製草莓醬，有酸甜交織口感。資訊僅供參考，各項手搖飲新品供應情況與售價，以官方公布及門市現場實際公告為準。

「CHAFFEE」推出草莓紅茶拿鐵、草莓紅茶優格。圖／天仁提供

哪裡喝

Sharetea各門市

草莓厚鮮奶 70

炙燒莓莓鮮奶 70

草莓椰椰雪酪 65

天仁CHAFFEE門市

草莓紅茶拿鐵、草莓紅茶優格

中杯原價100 新品特價85

資訊僅供參考，新品供應情況與售價，以官方公布及門市現場實際公告為準