萊爾富會員3周年慶！周周抽Gogoro 3 App推衛生紙3折、一包不到10元
超商專寵會員是時下趨勢，已累積超過320萬會員數的萊爾富Hi－Life VIP會員App今年邁入3周年，特別舉辦會員三周年感謝祭活動，周周抽Gogoro 3系列電動車，活動結束後加碼再抽1台兩經典黃金條塊；Hi－Life VIP App也推出超值購商品3折起，萊爾富並攜手連鎖美食、百貨商家首度提供會員跨場域的獨家優惠。
根據萊爾富統計，去年在會員點數兌換高達60億點，會員貢獻營收占比超過2成，平均客單價較一般顧客多2.5倍，除了萊爾富門市消費、繳費、ATM提款皆能得到萊爾富Hi點之外，更透過Hi－Life VIP會員App整合各式會員卡片、電子票券、兌換紅利商品、會員點數管理、繳費、寄件與貨態查詢等功能，增加會員的黏著度。
即日起至3月10日Hi－Life VIP會員於全台萊爾富門市單筆消費滿33元或繳費，即可獲得一次抽獎資格，周周抽出1台Gogoro 3系列電動車得主，共計4台；活動期間新註冊成為Hi－Life VIP App會員，首筆指定消費不限金額送萊爾富折抵金20元；每週周會員日於門市指定消費單筆每滿100元再加贈100 Hi點，可累贈無上限。活動結束後，加碼再抽1台兩經典黃金條塊共3名、60,000 Hi點1名、30,000 Hi點共3名、3,000 Hi點共33名等好禮。
Hi－Life VIP App提供多項超值購商品最低3折起，包括萊爾富自有品牌Hi－Life Original櫻花抽取式衛生紙100抽8包入單件售價264元、特價1組4串（共32包）3折特價310元，等於一包不到10元；森田藥粧高純度玻尿酸面膜8入、活氧超水感保濕面膜8入、極緻超保水美容液面膜8入、瞬效極緻保濕精華面膜8入等任選6盒45折特價799元；奧利奧夾心餅乾買6送6超值價294元；光泉冷泡茶冰釀烏龍24瓶65折特價390元；Airwaves口香糖系列超涼薄荷、蜂蜜檸檬、極酷薄荷、冰釀葡萄、紫冰野莓、沁涼果莓、暢涼可樂任選12件72折特價336元。
活動期間Hi－Life VIP會員至樂法、樂凡手感烘焙、A.S.O.阿瘦、Hang Ten、鬍鬚張、日出茶太、生活工場等商家消費可享獨家專屬優惠，例如至全台A.S.O.阿瘦門市於結帳時出示萊爾富Hi－Life VIP App會員條碼，鞋包系列商品可享單件7折；樂法門市於結帳時出示萊爾富Hi－Life VIP App會員條碼，每周三可享全品項單筆消費9折。
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