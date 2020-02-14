孫藝真在「愛的迫降」選用包款 推出全新2.0的FAB系列

即將逼近大結局的韓劇「愛的迫降」，因著男、女主角高顏值的登對，以及浪漫逗趣的內容，使得收視節節攀升之外，女主角孫藝真在劇中配襯的包款、服裝，也成為熱門話題。尤其神仙CP因火車停駛而露營的橋段，孫藝真身上背的FENDI Karligraphy包款讓詢問度爆增，此包款的特色在於搭扣以卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在1981年的手寫FF斜體字母設計，柔化包身的方正輪廓，在早春及春夏都推出皮革、漆皮及珍稀材質等多種款式，色系也以飽滿明亮為主，更在近期上市延續此包款設計的全新FAB手袋。

FAB宛如盛夏鮮果般的飽滿色彩，相當搶眼，包身上搭配由創意總監Silvia Venturini Fendi設計的全新方形FF磁釦，展現華麗風格。相較於Karligraphy包款的復古俏麗，FAB手袋具有當代新穎的氛圍，保留方正外型，以觸感柔軟的皮革和印花打造而成，磁釦為金色或閃亮的水晶鑲嵌，充分顯現FENDI的奢華本質，可搭配隆重的正裝，以鮮豔色彩成為亮點，或是在休閒旅行時拍攝美美的穿搭照，是面貌多變的新款。FAB手袋備有可調式皮革肩帶，提升日、晚裝變換的機能性，春夏新色包括百搭的棕色或是搶眼的亮綠色、黃色，輕淺的淡粉、格紋則顯得高雅。目前FENDI FAB已上市，預計在2020年5月起，推出2020早秋系列的大尺寸FAB。