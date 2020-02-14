奇美博物館變150張「世界最美便條紙」！台灣限定登場

曾經推出「清水寺」紙雕便利貼造成轟動的「TRIAD」，終於要出台灣版本囉！本次TRIAD特別以「台南奇美博物館」作為造型，設計出台灣限定產品，只要撕完150張便條紙，就可以看見奇美博物館浮躍而出，連阿波羅噴泉、榮耀天使等指標性特色，也都藏身其中，等著粉絲發掘！

以建築模型為本業的TRIAD與日本紙廠合作，將旅遊景點化身成為立體的紙雕便條紙，推出「OMOSHIROI BLOCK」系列，廣受外界好評。不同於平面化的圖案，OMOSHIROI BLOCK便條紙每一張都是紙雕的一部分，只要一張一張撕下，立體的紙雕就會慢慢浮現，帶來令人期待的驚喜，也被譽為「世界最美的便條紙」。過去OMOSHIROI BLOCK就曾推出東京鐵塔、清水寺等不同日本建築造型，其中又以「清水寺」造成的討論熱度最高。

本次TRIAD受台南奇美博物館之邀，首度跨出日本，聯名推出台灣獨家限定的「奇美博物館」便條紙。在被林蔭環繞的環境中，可以見到奇美博物館指標性的建築本體，圓頂、立柱等細節，樣樣不缺，細緻度堪稱藝術品。同時在便條紙中，還藏有阿波羅噴泉、榮耀天使等特色，還有重要館藏「沉思者」，以及奇美創辦人許文龍拉奏小提琴的身影，可作為立體的小卡，增添圖案的生動性。