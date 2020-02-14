蔡依林在情人節迫降去海邊變成「蔡藝珍」？莓紅色小包包超可愛

今天是2月14日情人節，蔡依林的姐姐蔡旻紋在臉書貼了去海邊騎腳踏車的圖片，並且自嘲搞個大紅唇很有事，還標註了「蔡藝珍」，顯然姐妹倆也是跌入「愛的迫降」之坑，粉絲留言「太美了！兩位」並祝她們情人節快樂。

蔡旻紋在這則名為「一個網紅的日常，不過如此」的貼文，還標記了「穿這樣準備要迫降去海邊」？完全是平日撰文的幽默自嘲風格，蔡依林肩上背的LOEWE迷你莓紅色Puzzle包款是品牌的熱賣款，在情人節也推出了有別以往的珍珠光澤皮革系列，冰粉、青銅灰、粉藍、淺綠等四款迷你手袋。