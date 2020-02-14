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蔡依林在情人節迫降去海邊變成「蔡藝珍」？莓紅色小包包超可愛

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Puzzle mini淺綠色珍珠光澤小牛皮肩背提包，售價67,000元。圖／LOEWE提供

今天是2月14日情人節，蔡依林的姐姐蔡旻紋在臉書貼了去海邊騎腳踏車的圖片，並且自嘲搞個大紅唇很有事，還標註了「蔡藝珍」，顯然姐妹倆也是跌入「愛的迫降」之坑，粉絲留言「太美了！兩位」並祝她們情人節快樂。

蔡旻紋在這則名為「一個網紅的日常，不過如此」的貼文，還標記了「穿這樣準備要迫降去海邊」？完全是平日撰文的幽默自嘲風格，蔡依林肩上背的LOEWE迷你莓紅色Puzzle包款是品牌的熱賣款，在情人節也推出了有別以往的珍珠光澤皮革系列，冰粉、青銅灰、粉藍、淺綠等四款迷你手袋。

LOEWE經典的Puzzle包款，是創意總監Jonathan Anderson匠心獨具的設計，特別之處在於包款的形狀、結構，新穎且具辨識度，運用切成不同形狀的皮革片，重新拼接組合成幾何形貌，簡約與繁複並存，Puzzle包款有多種尺寸、拼色可選，迷你包型可手提、肩背，相對俏麗摩登，是當季最受歡迎的尺寸。

蔡旻紋幫蔡依林拍網美照，蔡依林肩背LOEWE經典的Puzzle mini莓紅色包款。圖／取自IG
蔡依林和姐姐蔡旻紋在情人節去海邊騎單車，她配襯LOEWE經典的Puzzle mini莓紅色包款。圖／取自臉書
Puzzle small皮革拼接小牛皮肩背提包，售價93,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle mini青銅灰珍珠光澤小牛皮肩背提包，售價67,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle mini冰粉色珍珠光澤小牛皮肩背提包，售價67,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle mini粉藍色珍珠光澤小牛皮肩背提包，售價67,000元。圖／LOEWE提供

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