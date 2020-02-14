「神級設計師」Phoebe Philo即將回歸？粉絲心跳加速

在2017年離開CELINE、或說當時的CÉLINE之後，設計師Phoebe Philo便很少在公開場合現身，只有出現在2019年Marc Jacobs和Char Defrancesco的婚宴上，近日據WWD報導，Phoebe Philo即將帶著個人品牌回歸時尚圈，令粉絲相當振奮，但消息未獲她本人證實。

當時以和家人多點時間相處、想回英國居住為由，Phoebe Philo離開待了10年的CÉLINE，粉絲心碎之餘，新任設計師Hedi Slimane也刪光了所有CÉLINE時期的IG，並改名為CELINE；她的追隨者隨後開了Phoebe Philo Diary、Old CÉLINE等粉絲專頁，用以想念CÉLINE時期和這位「神級設計師」的一切，而關於她要去其他品牌的傳聞則未曾間斷，包括一開始的BURBERRY或是近期的Azzedine Alaïa。