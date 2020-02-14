「神級設計師」Phoebe Philo即將回歸？粉絲心跳加速
在2017年離開CELINE、或說當時的CÉLINE之後，設計師Phoebe Philo便很少在公開場合現身，只有出現在2019年Marc Jacobs和Char Defrancesco的婚宴上，近日據WWD報導，Phoebe Philo即將帶著個人品牌回歸時尚圈，令粉絲相當振奮，但消息未獲她本人證實。
當時以和家人多點時間相處、想回英國居住為由，Phoebe Philo離開待了10年的CÉLINE，粉絲心碎之餘，新任設計師Hedi Slimane也刪光了所有CÉLINE時期的IG，並改名為CELINE；她的追隨者隨後開了Phoebe Philo Diary、Old CÉLINE等粉絲專頁，用以想念CÉLINE時期和這位「神級設計師」的一切，而關於她要去其他品牌的傳聞則未曾間斷，包括一開始的BURBERRY或是近期的Azzedine Alaïa。
如今WWD報導她正計畫自有品牌的全新服裝系列，並開始面試設計師，讓粉絲們心跳加速，期待此事成真，引頸期盼可以再看到Phoebe Philo冷靜、低調、獨樹一格且令人嚮往的設計。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言