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專屬T恤、布章燙印 平價時尚持續強化客製服務
平價時尚以往為求大量生產，在款式及版型常給人較單調的印象，但為迎合千禧世代喜好獨一無二的裝扮需求，有愈來愈多平價時尚品牌推出客製化專屬服務，不僅可滿足消費者求新求變的私服搭配需求，甚至還能爭食節慶送禮市場。
提到平價時尚客製化服務，首先想到日本國民品牌 UNIQLO的「UTme!」服務，原本僅在日本門市才有提供讓民眾打造專屬UT，在2017年時首度引進台灣市場，當初在西門旗艦店試行，由於反應不差，隨後在去年新開幕的台北信義區ATT大店也享受得到這項服務。
而美式平價服飾品牌Gap日前也宣布推出客製化服務，首個點選在ATT4FUN旗艦店推出，透過「電繡」與「布章燙印」技術，可在經典牛仔外套或連帽休閒上衣等服飾，繡上喜愛的文字，並搭配多樣化字型與繡線顏色；品牌也準備一系列可愛、活潑風格兼具的現成圖案，更針對不同節日推出限量花色，只要是台灣的會員，購買正價牛仔系列商品，即可體驗專屬客製服務。
不僅平價時尚，丹寧品牌LEVI’S繼台北東區門市後，也於近期新開幕的遠百信義 A13 櫃位，引進大受歡迎的「Print Shop」客製TEE服務， Print Shop可以讓消費者選擇想要印製的圖案，並可以配合圖案打上自己或是他人的名字，客製TEE現場印刷製作只需要20分鐘，適合喜歡個性化商品又追求快速便利的年輕族群。
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