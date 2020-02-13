激省上千元！好市多開賣Airpods Pro引網暴動

知名美式賣場好市多，不僅販售各式各樣的民生用品，更時常推出隱藏版的特惠商品，每出新招就會引起大批民眾搶購。近日才以迪士尼動畫《冰雪奇緣》中超萌的角色「雪寶」娃娃萌翻眾人，昨（12）日又被民眾發現，好市多的蘋果專櫃竟悄悄開賣超搶手的「Airpods Pro」，且價格硬生生比官網少千元，讓網友直呼：「錯過真的太可惜！」

一名網友昨日在社群網站Dcard上發文表示，「下午突然被爸媽拉去逛Costco，想說奇怪怎麼蘋果專櫃旁邊在排隊，結果發現Airpods Pro居然默默開賣了！」驚訝的同時，網友更發現好市多販售的Airpods Pro價格，「售價為6799！6799！6799！」，比官網便宜近1200元，且在官網購買還要等上一個月才能拿到手。讓網友興奮地表示，「店員說今天是首發日只進100台左右，很幸運的搶到了兩個」。

不少人看了紛紛在貼文下留言，有人就直呼：「天啊！這樣其它藍芽降噪耳機有點難活囉～好事多沒標錯價嗎？」、「真的很便宜」。但販售的速度相當快，許多人都來不及買到就售罄，羨慕地表示「早上去中和店已經售完了，請店員查也說北區都沒貨了，原Po真的好幸運！」、「這個是不是可遇不可求，看這個賣的速度，還是乖乖買預購吧！」

也有人剛從蘋果官網上購買，失落地說到「我才剛從官網訂……謝嘍」、「乾……官網第一波路過！好難過！」、「我在官網訂還等了一個月，昨天拿到…」。

過去好市多販售過不少蘋果商品，價格都比官網上的還要便宜許多。像是Airpods二代搭配無線充電盒，官網上要價6,490元，好市多卻只賣5,499元，現省近1000元，難怪許多網友都高度關注好市多的新貨。