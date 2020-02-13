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天丼87折、海鮮丼84折！丼飯情人餐用電影票根也打折
情人節即將到來，日本連鎖丼飯店「金子半之助」自2月14日起推出「海老加量，愛意滿點」活動，指定套餐組合現享87折優惠；「日本橋海鮮丼辻半」也推出「魚卵宴」情人主餐，指定套餐搭配加量魚卵，也有84折起的優惠。另外還有丼飯第2件7折、百貨員工享85折等不同優惠。
金子半之助自2月14日至3月1日期間，江戶前天丼＋鳳尾蝦2尾＋特調氣泡飲，原價610元，優惠價529元；嫩雞海老天丼＋鳳尾蝦2尾＋特調氣泡飲，原價460元，特價399元。另外自即日起至3月1日期間，憑1～2月電影票根，可享主餐第2件7折優惠。另為慰勞百貨業員工，即日起至3月1日期間，出示百貨員工相關證件，可享主餐85折優惠。
日本橋海鮮丼辻半，同樣於2月14日至3月1日期間，推出情人節活動。凡點購竹套餐＋魚卵加量＋特調氣泡飲，原價930元，特價810元。點購焱套餐＋魚卵加量＋特調氣泡飲，原價730元，特價610元。期間來店，可再享氣泡飲單點買1送1。即日起至3月1日，憑1～2月電影票，至日本橋海鮮丼辻半，可享主餐第2套8折；百貨業員工出示相關證件，主餐則可享9折。
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