天丼87折、海鮮丼84折！丼飯情人餐用電影票根也打折

情人節即將到來，日本連鎖丼飯店「金子半之助」自2月14日起推出「海老加量，愛意滿點」活動，指定套餐組合現享87折優惠；「日本橋海鮮丼辻半」也推出「魚卵宴」情人主餐，指定套餐搭配加量魚卵，也有84折起的優惠。另外還有丼飯第2件7折、百貨員工享85折等不同優惠。

金子半之助自2月14日至3月1日期間，江戶前天丼＋鳳尾蝦2尾＋特調氣泡飲，原價610元，優惠價529元；嫩雞海老天丼＋鳳尾蝦2尾＋特調氣泡飲，原價460元，特價399元。另外自即日起至3月1日期間，憑1～2月電影票根，可享主餐第2件7折優惠。另為慰勞百貨業員工，即日起至3月1日期間，出示百貨員工相關證件，可享主餐85折優惠。