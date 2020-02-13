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戴口罩別畫全妝！盤點4款打亮筆 3招秒遮黑眼圈狂放電

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
戴口罩時，用打亮／遮瑕筆可以有效遮掩痘疤、黑眼圈。圖／植村秀提供

現在疫情持續，不少女性上班時都戴著口罩，皮膚科醫生特別提醒，戴口罩時就不要化妝了，以免皮膚悶著，容易出現問題。但每天追劇熬夜，戴口罩還是會露出眼部與額頭，該怎麼辦呢？

彩妝師就建議，除了眼妝加強外，擦防曬也是基礎防護，但不建議上底妝或氣墊粉餅，反而推薦「打亮／遮瑕筆」，可以針對小瑕疵、黑眼圈遮掩即可。打亮筆使用遮瑕有三個小訣竅。

第一、輕點下眼皮，再畫勻即可

如果一整天都要戴口罩上班，眼睛部分主要是遮黑眼圈，用打亮筆輕點下眼皮，再畫勻即可，不要有太厚重的妝感，到時候皮膚出油後，會容易脫妝。

第二、打亮後，輕撲蜜粉定妝

遮瑕之後，由於不建議使用粉底液或氣墊粉餅，但避免出油，可以輕撲蜜粉來定妝，但也要隨時記得吸油，不然妝感會很明顯。

第三、色號選擇很重要

可以選擇補光系的打亮筆，就不用在意色號，如果是遮瑕筆，色號要選擇接近皮膚顏色，以免太白會看出破綻。

以下盤點5支近期熱賣的打亮筆：

IPSA極光亮采筆／980元

這款亮采筆專門救治黑眼圈，號稱「行動補光棒」，結合白色聚焦光層與肌膚色彩塗層，有藍、粉、黃三色，看肌膚缺哪種光就能補上，只要簡單在下眼皮滑過，就能用妝容遮掩黑眼圈。

shuue mura植村秀無極限持久遮瑕筆／1,050元

植村秀賣最好的無極限粉底液，推出的持久遮瑕筆，同樣具有超強持久的遮瑕力，適合黑眼圈遮瑕、斑點、痘疤遮瑕。

YSL超模聚焦明采筆／1,550元

YSL的明采筆，重點在打亮，而不是遮掩，幾筆能解決黑眼圈遮瑕，展現明亮的好氣色。

雅詩蘭黛粉持久秒遮萬用棒／1,000元

秒遮萬用棒是輕霜狀質地，兼具修容，淚溝、痘疤、各種凹洞型瑕疵遮掩，且保濕度夠強，短刷毛設計可以精準遮瑕。

IPSA極光亮采筆／980元。圖／IPSA提供
shuue mura植村秀無極限持久遮瑕筆／1,050元。圖／植村秀提供
雅詩蘭黛粉持久秒遮萬用棒／1,000元。圖／雅詩蘭黛提供
戴口罩時，用打亮／遮瑕筆可以有效遮掩痘疤、黑眼圈。圖／植村秀提供
YSL超模聚焦明采筆／1,550元。圖／YSL提供
戴口罩時，用打亮／遮瑕筆可以有效遮掩痘疤、黑眼圈。圖／植村秀提供

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