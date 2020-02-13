吃過雞蛋糕、喝過奶茶 你聽過「雞蛋糕奶茶」嗎？

吃過雞蛋糕、喝過奶茶，但兩者合一變成「雞蛋糕奶茶」會是什麼滋味呢？

曾以紅豆粉粿鮮奶在IG爆紅的手搖飲「萬波」，今年春天再推出讓吃貨們相當好奇的創意手搖飲「雞蛋糕奶茶」，業者表示，新品結合古早味雞蛋糕與波霸奶茶的香氣，還有原味跟OREO兩種口味可選擇，於2/19（週三）全台門市開始販售，特別口味再次引起討論。

萬波在2019年推出紅豆粉粿鮮奶、楊枝甘露、紫米芋芋椰奶等網路話題商品，以料多的「手搖杯甜點」打響名號，2020新品「雞蛋糕奶茶」，則是以店家調配的古早味雞蛋糕奶油配方，結合招牌波霸奶茶，有濃郁雞蛋糕滋味，特別的是「雞蛋糕奶茶」還有OREO口味，搭配波霸奶茶珍珠增添口感，甜度和冰量可調整，搭上泰國新生代插畫藝術家Gongkan聯名合作文青感杯身，吸引年輕族群打卡。

萬波「雞蛋糕奶茶」有原味跟OREO兩種口味。圖／萬波提供

哪裡喝

全台萬波門市

原味「雞蛋糕奶茶」 60

OREO「雞蛋糕奶茶」 70

(苗栗以南原味55元、OREO 65元)

售價與發售日如有更動以門市現場公告為準