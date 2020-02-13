就是愛螢光色！Valentino春夏包耍高調

雖然2020年度色以經典藍（Classic Blue）勝出，但今年春夏Valentino反其道而行，帶來許多螢光飽和色調的單品，炫目的色彩高調搶眼，最適合用當作點亮整體造型的重點。

標誌性的鉚釘包款Rockstud Spike和運動鞋都以螢光黃、綠、藍色等色彩展現青春洋溢姿態，而且Rockstud Spike還推出多款迷你的款式，更小尺寸的設計俏皮可愛，也趕上現今迷你包流行趨勢。另外像是擁有巨型V金屬裝飾的SuperVee系列包，也運用螢光桃紅展現熱情。