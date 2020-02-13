紐約時裝周／麥莉辣秀腹肌 為Marc Jacobs霸氣登台

紐約時裝周的壓軸按慣例由Marc Jacobs代表，這位不久前才抽空擔任Givenchy廣告模特兒的設計師，回到本業帶來復古極簡的全新系列，用許多件實穿性相當高的單品訴說著簡單永恆。

在公園大道軍械庫（Park Avenue Armory）碩大的秀場中，由傳奇編舞家和舞蹈家Karole Armitage獨舞作為開場，緊接著模特兒們和眾舞群交錯展開此次的服裝秀，同時進行的服裝與舞蹈帶來繁複震撼的視覺感受。「Karole的舞蹈動作帶給當今文化深切的影響，同時也是一場與我永遠深愛的紐約對話，不是漫長的時間的流逝，而是關於永恆的時刻的當下。」Marc Jacobs表示。

他將美國往日情懷放進了設計中，賈桂琳甘迺迪、由米亞法蘿飾演的Rosemary Woodhouse這些六○年代標誌性的女性特色與服裝風格，透過彼得潘領、A字線條大衣、洋裝等呈現，卻也融入了他九○年代崛起時所流行的極簡剪裁，同時也能見到像是格紋元素、小可愛配迷你裙等外放叛逆因子，瑪莉珍鞋款的端莊與乖巧，則是保留了濃厚復古風。