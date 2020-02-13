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史無前例！住六福莊送六福萬怡 兩晚只要4999元起

聯合報 / 文／羅建怡
六福莊剛果藍天客房。圖／六福旅遊集團提供

歡慶關西六福莊10周年，六福旅遊集團首次推出超狂「六福莊10周年慶買一送一」住房專案，包含關西六福莊、台北六福萬怡酒店各住一晚，創史上最優惠價格4,999元起，最高達23折，2月14日至3月31日限時開賣，可於台北六福萬怡或關西六福莊兩處官網訂購。

此專案需先於3月31日前入住第一晚，入住時領取贈送的住宿券，並於5月1日至12月30日間持券入住另一晚，既能享受台北都會輕旅行，又可暢遊新竹關西生態之旅。

關西六福莊緊鄰六福村主題遊樂園旁，是亞洲首家自然生態與草食性動物為景觀設計的度假飯店，客房擁有大片觀景落地窗，可與非洲草食性動物共眠。台北六福萬怡酒店連續2年入選《台北米其林指南》的酒店評鑑，蟬聯「4間黑房子」推薦，代表「頂級的舒適享受」，居南港捷運、高鐵、台鐵、巴士轉運站的四鐵共構建築內，多元化的商場，各種需求可一次滿足。

六福萬怡位居南港捷運、高鐵、台鐵、巴士轉運站的四鐵共構建築內，交通便利。圖／六福旅遊集團提供
六福旅遊集團首次推出超狂「六福莊10周年慶買一送一」住房專案，住六福莊送六福萬怡，只要4999元起，最高優惠23折。圖／六福旅遊集團提供

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