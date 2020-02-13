史無前例！住六福莊送六福萬怡 兩晚只要4999元起

歡慶關西六福莊10周年，六福旅遊集團首次推出超狂「六福莊10周年慶買一送一」住房專案，包含關西六福莊、台北六福萬怡酒店各住一晚，創史上最優惠價格4,999元起，最高達23折，2月14日至3月31日限時開賣，可於台北六福萬怡或關西六福莊兩處官網訂購。

此專案需先於3月31日前入住第一晚，入住時領取贈送的住宿券，並於5月1日至12月30日間持券入住另一晚，既能享受台北都會輕旅行，又可暢遊新竹關西生態之旅。