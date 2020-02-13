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為情人節後補班日打氣！萊爾富「現煮咖啡任選第2杯5折」　指定巧克力買1送1

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富Hi Café推出兩款情人節限定咖啡杯，3月10日前於全台門市購買現煮咖啡全品項可享任選第2杯5折。圖／萊爾富提供

西洋情人節之後就是令人崩潰的周六補班日，萊爾富Hi Café除了推出兩款限量應景的情人節限定咖啡杯之外，3月10日前購買指定巧克力最低可享買1送1，購買現煮咖啡全品項可享任選第2杯5折，為上班族打氣應援。

每到西洋情人節，萊爾富咖啡、巧克力等「黑金」商品銷量會較平日提升2倍以上，因此今年不僅設計了應景情人節限定咖啡杯，也整合線上、線下推出多款商品優惠活動，即日起至3月10日於全台萊爾富門市購買伽樂Galler 70%萊姆薄荷醇黑巧克力、伽樂Galler 70%醇黑巧克力、伽樂Galler 70%覆盆莓白巧克力、明治26枚抹茶夾餡巧克力、北日本濃厚榛果巧克力、吉爾德利海鹽杏仁黑巧克力片、吉爾德利血橙黑巧克力片、吉爾德利86%黑巧克力片、吉爾德利92%黑巧克力片、Milka OREO夾心巧克力等指定商品可享買1送1。

萊爾富線上Hi-Life VIP App則推出「浪漫季節520Hi點加價購」活動，即日起至3月10日會員憑520 Hi點加價89元起，就有機會以超值優惠價換購Moon Flow植萃精華水嫩保濕護手霜、Moon Flow 植萃精華水嫩保濕乳液、Moon Flow玫瑰白麝香滾珠香水、Moon Flow鼠尾草海鹽滾珠香水、Moon Flow英國梨與小蒼蘭滾珠香水、Moon Flow櫻花莓果滾珠香水等精選商品，數量有限換完為止。

2月17日前在萊爾富雲端超商App「黑金傳情」館購買中杯或大杯的熱美式咖啡、熱卡布奇諾，均可享買20杯送20杯的超殺優惠；在雲端超商購買德芙巧克力系列可享買6送2、購買金莎巧克力3粒裝可享買5送2。

萊爾富Hi Café推出兩款情人節限定咖啡杯，3月10日前於全台門市購買現煮咖啡全品項可享任選第2杯5折。圖／萊爾富提供

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